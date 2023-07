Um terço dos italianos vê ‘alarmismo’ sobre aquecimento global

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 10:42 Compartilhe

ROMA, 26 JUL (ANSA) – Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (26) mostra que 34,7% dos italianos acreditam que há “excesso de alarmismo” a respeito das mudanças climáticas.

O mesmo levantamento aponta que o número de negacionistas do aquecimento global no país chegou a 16,2%, mas o percentual aumenta entre a população mais idosa, 18,3%; e entre os menos escolarizados, 18,2%.

Os dados são da pesquisa “Desinformação e fake news na Itália”, realizada pelo Observatório Ital Communications-Censis.

Mais de um quarto dos italianos, 25,5%, acreditam que as enchentes registradas no país neste ano são um indício de que não há risco de desertificação pelo aquecimento global.

A pesquisa também mostra que parte da população do país está preocupada com a sustentabilidade econômica do processo de transição ecológica.

Para 33,4% dos entrevistados, a transição exigiria esforços e investimentos que o país não teria condições de fazer e que poderiam levar a uma queda do padrão de vida e bem-estar da população.

A preocupação é maior entre quem estudou até o equivalente ao ensino fundamental, chegando a 51,5%; entre as mulheres, 37,8%; e entre os idosos acima de 64 anos, 36,6%.

“Na realidade, essa convicção é rejeitada pelas análises mais seguras, que revelam que a transição ecológica vai criar muitos postos de trabalho e, sobretudo, que no médio prazo nos levará a um cenário de maior desenvolvimento econômico”, avalia o relatório. (ANSA).

