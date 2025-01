Um segredo cearense escondido: Icaraí de Amontada

Ai Icaraizinho, quanto charme e lindeza. Um cheiro doce da manga rosa e água de coco trazido pela brisa forte que guia os pescadores e atrai esportistas de kite e windsurf do país inteiro. Icaraí de Amontada não busca impressionar, mas acaba fazendo isso sem esforço. Localizada no litoral oeste do Ceará – a aproximadamente 200 km de Fortaleza – a pequena vila ganhou fama (e o meu coração) por seus ventos constantes e águas tranquilas, e muita, muita beleza natural. Ali o turismo se mistura, quase sem atrito, à rotina da comunidade local e parece seguir uma lógica própria, alheia às urgências da cidade.

O kitesurf

Com velocidades médias entre 18 e 30 nós, especialmente durante a temporada que vai de julho a janeiro, as águas são predominantemente planas, com algumas áreas de marolas, ideais tanto para iniciantes quanto para kitesurfistas avançados em busca de condições perfeitas para freestyle ou downwind. A vila conta com várias escolas de kitesurf que oferecem aulas personalizadas, aluguel de equipamentos de alta qualidade e pacotes para todos os níveis de habilidade. Para quem já tem experiência, os instrutores locais podem sugerir roteiros incríveis de downwind, conectando praias vizinhas como Moitas e Jeri.

O parque eólico

Talvez um dos elementos que mais chamam atenção na paisagem local, refletindo a integração da energia renovável ao cenário natural do litoral cearense. Localizado nos arredores da vila, o parque faz parte de uma série de iniciativas da região para aproveitar os ventos constantes e fortes que caracterizam essa faixa do Ceará. Com aerogeradores que se erguem sobre as dunas e coqueirais, o parque eólico tem um impacto visual marcante, mas ao mesmo tempo cria uma conexão de sustentabilidade que contribui para a produção de energia limpa que simboliza a capacidade da região de se beneficiar dos recursos naturais sem explorá-los de maneira predatória. Para os moradores locais, a energia eólica trouxe empregos diretos e indiretos, além de colocar Icaraí de Amontada no mapa como um exemplo de desenvolvimento sustentável.

Lagoas e dunas

A Lagoa de Caetanos, uma das mais famosas, é cercada por paisagens áridas e o acesso mais legal é através de buggy ou quadriciclo. Uma dica legal é reservar um dia para explorar os arredores com as dunas mais isoladas e algumas lagoas intocadas (formadas pela chuva sazonal) e conhecer o Parque de Dunas do Icaraizinho, principalmente no pôr do sol.

Gastronomia

Manga rosa, caju, cajá, coco, caranguejos e lagosta: A essência da culinária de Icaraí de Amontada, que combina os sabores tropicais com pratos simples, mas carregados de tradição. Dona Jô, uma marisqueira que transformou sua casa em um restaurante de referência na região – restaurante Dona Jô – é imperdível e fica na Praia de Moitas, distrito de Amontada, portanto tem apenas 5 mesas e é necessário reservar com antecedência.

Praias

Praia de Icaraí de Amontada – A praia principal da vila, com uma mistura de vida local e turismo. Ideal para caminhadas, prática de kitesurf e relaxar à beira-mar. Obrigatório experimentar as diversas caipirinhas da barraca do Caipiloco com várias frutas locais.

Flexeiras – A 50 km de Icaraí, com águas cristalinas e piscinas naturais formadas na maré baixa e uma infraestrutura um pouco mais desenvolvida.

Moitas – Um refúgio mais tranquilo e rústico, com manguezais e uma vibe quase intocada. Excelente para quem busca sossego e contato com a natureza.

Um forrozinho à noite

Sunset Bar é um ponto de encontro da simplicidade da cultura praiana com música ao vivo, incluindo apresentações de forró enraizado na tradição nordestina, ora flertando com reggae e MPB, uma atmosfera bem animada dos moradores de lá. Vale muito terminar a noite por ali.

Como Chegar

Saindo de Fortaleza, de carro ou transfer, são aproximadamente 200 km – 3 horas de viagem.

Onde Ficar

Tanto na praia de Icaraí quanto na tranquila vila de Moitas, os visitantes têm à disposição uma ampla variedade de acomodações para todos os gostos e estilos. Desde casas espaçosas e bem equipadas, até aconchegantes pousadas com atendimento acolhedor, há opções que garantem uma estadia memorável. Essas acomodações podem ser facilmente encontradas em plataformas como Airbnb e Booking.com.