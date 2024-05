Um roteiro de 5 dias pela Bolívia

Flavia Vitorino 23/05/2024 - 17:41 Para compartilhar:

Falar de turismo e das belezas da Bolívia e não citar o Salar de Uyuni seria controverso. Localizado a cerca de 3.656 metros acima do nível do mar, este deserto de sal é uma das atrações naturais mais impressionantes do planeta. Imaginem uma área impressionante de mais de 10.000 quilômetros quadrados de uma vastidão branca vista inclusive do espaço pela sua luminosidade, um local que também é imbuído de um sentido de pureza e energia natural, mas que possui em seus arredores, belezas distintas como El Valle de las Rocas, e suas formações rochosas esculpidas pelo vento, as deslumbrantes lagunas com suas águas cristalinas e coloridas refletindo as montanhas, os bandos de flamingos e a história e cultura locais. Conhecer o Salar é uma experiência inesquecível, mas fazer um roteiro que contemple todas as outras belezas dos arredores é ainda mais enriquecedor, permitindo uma imersão completa na diversidade natural e cultural desta região deslumbrante.

A maioria das pessoas começam a sua jornada em La Paz, a capital da Bolívia. É possível chegar lá de avião, ônibus ou até mesmo de carro, dependendo de onde você está vindo.

De La Paz, você pode pegar um voo para Uyuni ou um ônibus. Os ônibus são uma opção mais econômica, mas os voos são mais rápidos. Uyuni é uma cidade pequena, mas é o ponto de partida para a maioria das excursões ao Salar. É indispensável reservar um guia para explorar o local, além de precisar de carro 4×4 e uma logística apurada, os deslocamentos não são recomendados que se faça solo pela facilidade de se perder em estradas difíceis e muitas vezes não reconhecidas por GPS.

Hospedagem: A melhor opção e experiência fica a 25 km da cidade de Uyuni e já dentro do Salar: O Palácio de Sal. Construído inteiramente de blocos de sal, desde as paredes até os móveis e decorações e quartos. Possui um spa e gastronomia local. (https://palaciodesal.com.bo/)

Dia 1: Salar de Uyuni e Cemitério de los Trenes

Rodar a vasta planície de sal inclui também cenários como a ilha Incahuasi, famosa por seus cactos gigantes e ida pelas áreas alagáveis para encontrar o céu aos seus pés. Os melhores horários para isso são ao amanhecer e ao anoitecer. No meio do dia vale visitar o Cemitério de Trens, onde antigas locomotivas abandonadas criam um cenário surreal e histórico, ilustrando a importância do transporte ferroviário na região no passado.

Dia 2: El Valle de las Rocas e Lagunas de Catal

Caminhar por El Valle de las Rocas e pelas redondezas da Laguna Catal é como explorar um playground geológico gigante. Uma caminhada entre pedras que se erguem como sentinelas antigas, guardando segredos milenares. Algumas dessas rochas se assemelham a animais, como camelos ou dinossauros, congelados no tempo em poses dramáticas. Outras são abstratas, como esculturas modernas. As cores das rochas – variando de vermelho intenso a tons dourados e marrons profundos – se intensificam, criando um contraste impressionante contra o céu azul profundo.

Dia 3: Laguna Colorada e Laguna Verde

As Lagunas da Bolívia são tesouros naturais deslumbrantes, pontilhando a paisagem árida e remota do altiplano boliviano. Além da beleza estonteante, as Lagunas da Bolívia também desempenham um papel crucial no ecossistema local, fornecendo habitat para uma variedade de espécies de aves e fauna endêmicas. A Laguna Colorada é famosa por suas águas avermelhadas e enormes bandos de flamingos que vivem por lá. Já a Laguna verde, pelo lindo reflexo que dá do vulcão Licancabur que fica aos seus pés.

Dia 4: Pinturas Rupestres e Fuerte Necrópolis de Tomás Lakhas

As antigas pinturas rupestres da região oferecem uma visão fascinante das culturas pré-colombianas e sua arte, unindo-se ao Fuerte Necrópolis de Tomas Lakhas, uma fortaleza histórica que serviu como um importante centro cerimonial e defensivo, proporcionando um mergulho na história local.

Dia 5: Retorno ao Salar e visita ao mercado central de Uyuni

Localizado no coração da cidade, este mercado colorido e movimentado oferece uma variedade de produtos, desde alimentos frescos e produtos locais até artesanato tradicional e roupas típicas da região.

Quem leva: Hidalgo Tours (https://hidalgotours.com/)

Talvez a melhor experiência com receptivo que já tive. Além de despertar muitas surpresas ao longo do caminho, possuem vasta experiência no local e uma gama de roteiros que oferecem além da cultura, a vivência com gastronomia e cultura local. +591 71790464