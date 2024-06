‘Um prazer’, diz Rodrygo sobre jogar com Mbappé no Real Madrid

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2024 - 20:28 Para compartilhar:

O atacante brasileiro Rodrygo afirmou neste sábado (22) que será “um prazer” jogar com Kylian Mbappé no Real Madrid.

Rodrygo, que se prepara com a Seleção Brasileira para a Copa América nos Estados Unidos, reconheceu que Mbappé deixará o time merengue ainda mais temível e vai aumentar a concorrência por uma vaga no ataque, setor que também terá a chegada de Endrick.

“Para mim é um prazer jogar com o Mbappé, sempre deixei isso muito claro. Acho que vai ajudar muito no nosso time, vai tornar nosso time ainda mais forte do que já é”, declarou Rodrygo em entrevista coletiva em Los Angeles.

“Mas acho que agora não é o momento de desviar o foco. Quero estar focado aqui na Seleção”, acrescentou. “Mas sempre deixando claro que é um prazer, é um sonho para mim jogar com um dos melhores jogadores do mundo”.

Com apenas 23 anos, Rodrygo é uma das referências do renovado elenco da Seleção por sua trajetória na Europa.

Mesmo assim, o jovem atacante tem consciência de que falta subir uma prateleira para se colocar entre os melhores jogadores do mundo, como seu companheiro Vinícius Júnior.

“A cada temporada estou sendo melhor e como eu falei, esse fato de eu me cobrar muito, acho que meus números poderiam ter sido melhores ainda, pela qualidade que eu tenho”, admitiu. “Hoje eu acho que jogo com o melhor jogador do mundo, que é o Vini Jr., pela temporada que ele fez. A gente sabe que tem muita gente na briga e eu estou ali, estou caminhando, estou cada dia mais próximo”.

“Espero que na Copa América eu aumente meus números. Quem sabe também a discussão possa ser outra mais na frente”, continuou.

Embora esteja usando a camisa 10, Rodrygo deixou claro que o número continua pertencendo a Neymar, fora da Seleção devido a uma lesão no joelho.

Sobre a Costa Rica, adversária do Brasil na Copa América, na próxima segunda-feira, Rodrygo espera “muitas dificuldades”.

“Defensivamente são muito bons. Teremos que criar para chegar ao gol e defender bem também”, concluiu.

