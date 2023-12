Um policial e 11 detentos morrem em intervenção em prisão no Paraguai

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/12/2023 - 23:21 Para compartilhar:

Um policial e 11 detentos morreram durante uma intervenção militar e policial na penitenciária de Tacambú, em Assunção, informaram autoridades paraguaias nesta segunda-feira (18).

“Contabilizamos 11 reclusos mortos, a maioria por ferimentos de projéteis”, disse aos jornalistas o médico legista Pablo Lemir.

Na operação, que tinha como objetivo transferir um traficante de drogas que chefiava o presídio, também ficaram feridos a tiros 36 agentes e 24 presos, informou o chefe da Polícia Nacional, delegado Carlos Benítez.

O chefe médico David Torales, do Hospital de Polícia, admitiu que um dos feridos apresenta impacto de bala no olho direito, com um prognóstico reservado.

“A penitenciária está 100% sob nosso controle”, afirmou Benítez em coletiva de imprensa.

O ministro do Interior, Enrique Riera, garantiu que muitos dos detentos mortos foram assassinados por outros presos de grupos criminosos rivais.

“Com firmeza e determinação, realizamos uma operação histórica e sem precedentes com a finalidade de construir um país mais seguro para nossas famílias”, declarou o presidente Santiago Peña a respeito da “Operação Veratio”, uma ação surpresa que terminou com a captura e a transferência a outra prisão do narcotraficante paraguaio Javier Rotela.

Rotela é considerado o “rei do microtráfico” nos centros urbanos do Paraguai.

O único policial falecido morreu por ferimentos na cabeça. Outro agente foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva, após ser atingido na têmpora por um disparo, detalhou o chefe da operação, delegado Nimio Cardozo.

“Hoje, o Governo do Paraguai disse basta a um modelo prisional que transformava as prisões em verdadeiras escolas do delito e do crime”, destacou o presidente Peña em sua mensagem.

– Transferência de presos –

Rotela foi capturado no setor conhecido como “La Jungla” (A Selva), inexpugnável sob seu domínio há vários anos, e transferido imediatamente ao presídio militar Viñascué, nos arredores da capital.

Outros 700 detentos, todos sem camisa e algemados com as mãos para trás, foram colocados em ônibus do Exército e da Polícia para serem distribuídos provisoriamente em diferentes unidades militares, informou Cardozo. A intenção é descongestionar o presídio.

Atuaram na operação 1.100 militares e 1.118 policiais. Foram apreendidas armas automáticas e inclusive três cães da raça Pitbull.

“Rotela vivia com a mulher, que está grávida. Tinha todos os confortos e administrava um pequeno supermercado com todo tipo de mercadoria. Antes de ele ser detido, três policiais tiveram suas vidas salvas graças aos coletes à prova de balas”, contou Cardozo.

Na operação foram resgatadas 48 mulheres que acompanhavam seus companheiros clandestinamente, acrescentou o porta-voz da Polícia.

Segundo o criminologista Juan Martens, Rotela mantém sob seu comando cerca de 7.000 membros em vários presídios do país e disputa com as facções brasileiras PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho o controle do crime organizado.





“Estas lideranças se dão porque o ambiente permite que estes clãs operem no sistema penitenciário”, disse o especialista à AFP.

O presídio Tacumbú, localizado a cerca de 15 quarteirões do centro de Assunção, registrou vários motins sob a liderança de Rotela. No último deles, em outubro passado, um detento morreu. A prisão abrigava quase 3.000 presos, o dobro de sua capacidade.

Com mais de seis milhões de habitantes, o Paraguai tem uma população carcerária superior a 16.000 pessoas.

