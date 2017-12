“Um país mais digno”

O que faz uma atriz entre um filme e outro, uma novela e outra? Depende. Se for a Flávia Alessandra, faz trabalhos sociais. Depois do filme “Polícia Federal — A Lei é Para Todos”, ela fez “Amor Dá Trabalho”, uma comédia de Leandro Hassum que entrará em cartaz no início do ano que vem, e já começa a compor sua personagem para a próxima novela de Aguinaldo Silva, para 2018. Enquanto isso, Flávia foi para Florianópolis trabalhar no projeto Cidades Invisíveis, de ações em comunidades de risco, e se prepara para apresentar, em Miami, o baile de Gala da Brazil Foundation, da qual é embaixadora e também madrinha global da campanha Abrace o Brasil. Está bom para você? Para ela, não: a bela ainda atua pela causa dos refugiados em território brasileiro junto com a ONG IKMR. “Precisamos ajudar o nosso país a ser um lugar mais digno para o nosso povo. Se a gente não se mexer e se envolver de verdade esse dia nunca chegará”, disse à GENTE. Está certíssima.

Boom!

Nos primeiros minutos de sábado 2, Britney Spears comemorou seu aniversário de 36 anos com um vídeo postado logo após a meia-noite. Em 40 segundos ela canta “Can’t Help Falling in Love With You”, de Elvis Presley, e em 48 horas já tinha mais de 4 milhões de visualizações. Ela escreveu na postagem: “Obrigada a todos por me deixarem fazer o que eu amo. Eu queria muito fazer essa performance. Então, boom! Quando o relógio marcou 12h, eu fiz isso!”

O Natal da diversidade

Ao lado dos filhos Fernando, de 4 anos, e Ben, de 3, o estilista Alexandre Herchcovitch e seu companheiro de vida e de trabalho, o empresário Fábio Souza, estrelam a campanha de Natal da grife de moda infantil PUC, que aborda a diversidade das famílias brasileiras. “Amo minha família. Nela me sinto seguro, amado, acolhido e entendido”, afirma Herchcovitch, um dos estilistas mais conceituados da moda brasileira.

Casamento no carnaval

Eduardo Paes disse a um amigo: “Não se sai para um casamento novo sem antes resolver o anterior.” O ex-prefeito do Rio estava se referindo à troca do PMDB pelo PDT, partido que o convidou para disputar a eleição para governador ano que vem. Antes do “sim no altar”, porém, quer sair da atual legenda “numa boa”. Outra fonte garantiu à GENTE que “ele estará livre para entrar no partido de Brizola até o carnaval.” O ex-alcaide volta a morar no Rio em 2018, depois de passar um ano em Washington, onde trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento. E já tem emprego: será o CEO da chinesa Byd Mortors no escritório da América Latina, que terá sede no Rio.

Se ficar o bicho come

Marieta Severo, Milton Gonçalves, Antonio Pitanga e Carlos Lyra começaram a gravar, semana passada, depoimentos para a série “Memórias do Opinião”, dirigida por Paulo Thiago. A obra irá ao ar pelo Canal Brasil e terá trechos da peça “Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come”, de Vianninha e Ferreira Gullar, encenação icônica do grupo Opinião, que fazia o chamado teatro de protesto na década de 1960. “Acho importante trazer à tona a história de um movimento de contestação política, de participação social e de luta contra a censura”, afirma Thiago.

Grande garoto!

Ele ficou conhecido após fazer sucesso como o garoto ruivo do comercial da Vivo, contracenando com famosos como Grazi Massafera. João Côrtes disparou em 2017: gravou o disco “Elevador Gourmet” e participou dos longas “Ninguém Entra, Ninguém Sai“ e “Amor.com”. Em breve, vai estrear “O Segredo de Davi” e “De Novo Não,” no qual fará seu primeiro papel central ao lado da youtuber Kéfera Buchmann. Sobre o disco, ele explica: “É uma brincadeira, dizemos que o estilo de música que vamos fazer é `música de elevador’, meio jazz, meio pop.”