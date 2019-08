Um novo engavetador-geral?

Com apoio de Flavio Bolsonaro e do advogado Frederick Wassef, responsável pela defesa do “01” no STF no caso “COAF”, o presidente Jair Bolsonaro está mesmo inclinado a nomear o subprocurador Antônio Carlos Martins Soares para a PGR. No Ministério Público Federal, Soares é conhecido como o “famoso quem”. Na manhã desta segunda-feira, vários procuradores se manifestaram no twitter dizendo desconhecer o trabalho dele. Entre eles, Alan Mansur, chefe do MP-PA e Janice Ascari, da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo. “Ele é desconhecido fora e dentro do MPF também”, disse Ascari. O temor entre os procuradores é de que Soares, um Bolsonarista empedernido, se torne um novo engavetador-geral da União, como era conhecido o tucano Geraldo Brindeiro. Raquel Dodge, por sua vez, já deve estar limpando as gavetas.