Entenda por que ‘Coringa 2’ com Lady Gaga ‘decepcionou’ o público

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 17:05 Para compartilhar:

‘Coringa: Delírio a Dois’ arrecadou apenas US$ 121,1 milhões em bilheteria mundial e os especialistas estão tentando entender por que a sequência de 2019 anda tão mal falada entre o público.

O filme que custou quase o dobro dos US$ 55 milhões do ‘Coringa’ de 2019 recebeu uma ovação de 12 minutos no Festival de Cinema de Veneza, mas as críticas começaram a sair apenas algumas semanas depois. Após o festival, a aprovação do filme que era de 62%, agora tem 33%. Fontes internas da ‘DC Studios’ disseram que o diretor, Todd Phillips, se distanciou da DC e dos atuais diretores da empresa, James Gunn e Peter Safran, e esse pode ter sido um dos motivos para o “fracasso” da sequência.

+ Lady Gaga estaria chocada com a reação negativa do público à ‘Coringa: Delírio a Dois’, diz jornal

Nesse sentido, Todd “ignorou” os fãs da DC. ‘Coringa’ é um retrato de um homem excluído da sociedade e isso serviu de motivo para a loucura do personagem e a sequência quebra a expectativa dos dcnautas, que foram ver ‘Delírio a Dois’ esperando uma bajulação – o retrato de uma pessoa “mal compreendida”, com quem talvez podem se identificar, e ganharam a Lady Gaga. O portal The Film Stage disse: “Coringa: Delírio a Dois prega uma peça em incels e anarquistas em todos os lugares”, já que o filme desconstrói a imagem que os fãs fizeram do vilão dos quadrinhos, um criminoso com estranho senso de humor.

O filme não contém nenhuma cena excepcional de luta ou fuga, umas das principais características atribuídas ao personagem. Isso também pode ter irritado os fãs. Além disso, a proposta inicial de ser um musical não vingou, afinal são poucos os momentos que realmente uma música é cantada.

Mas o diretor disse em uma entrevista em uma sessão de perguntas com alguns veículos de imprensa que uma vez que os fãs assistirem ao filme, iriam entender que a história estava contada, acabando com as expectativas de um terceiro filme que pudesse “consertar” ‘Coringa: Delírio a Dois’.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a sequência do premiado ‘Coringa’ de 2019 conseguiu um D no CinemaScore, superando negativamente o C + de Morbius e Madame Teia, ambos filmes adaptados de histórias em quadrinhos. O CinemaScore é uma pesquisa que avalia a experiência do público com os filmes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joker Movie (@jokermovie)