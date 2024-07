Um morto em Tel Aviv após explosão em possível ataque aéreo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2024 - 0:44 Para compartilhar:

Uma pessoa faleceu na madrugada desta sexta-feira (19) vítima de uma explosão em um edifício em Tel Aviv que o Exército israelense vinculou preliminarmente a um ataque aéreo, disse um porta-voz dos serviços de emergência à AFP.

O incidente ocorreu por volta das 03h15 (21h15 de quinta-feira em Brasília) no centro da cidade, próximo a um edifício da embaixada dos Estados Unidos em Israel.

Segundo uma investigação preliminar, a explosão foi “causada pela queda de um objeto aéreo”, declarou o Exército.

“Não foi ativada nenhuma sirene” de alerta, acrescentou em um comunicado, no qual anunciou uma “revisão aprofundada” do incidente.

“Pode ter sido uma explosão aérea (…) Tivemos muita sorte”, declarou o chefe de polícia de Tel Aviv no local, Peretz Amar. “A investigação está em andamento”, acrescentou.

Um porta-voz do serviço de emergências israelense, Zaki Heller, declarou à AFP que uma pessoa morreu devido à explosão e que pelo menos outras duas ficaram levemente feridas.

Um balanço anterior da polícia mencionava sete feridos pelo incidente, embora a maioria fossem pessoas atendidas por causa do choque, explicou Heller.

Segundo Dean Elsdunne, porta-voz da polícia, seus agentes encontraram no edifício afetado pela explosão um cadáver com ferimentos causados por estilhaços.

Um morador do centro de Tel Aviv explicou à AFP que acordou com o forte estrondo no meio da noite: “Tudo tremeu”, afirmou.

Após receber o alerta da explosão, os agentes se dirigiram ao local “e estão inspecionando a área em busca de objetos suspeitos”, explicou a polícia em um comunicado.

Também pediram aos moradores “que respeitem as orientações de segurança e não se aproximem ou toquem nos escombros que podem conter explosivos”.

Em um relatório preliminar, os bombeiros de Tel Aviv sugeriram que “é possível que tenha sido um veículo aéreo não tripulado que explodiu no local”.

mj/jnd/dbh/dga/rpr/am