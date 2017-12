Um morto em grande incêndio florestal próximo a Los Angeles

Centenas de bombeiros lutavam nesta terça-feira contra um enorme incêndio florestal que atinge o sul da Califórnia, deixando um morto, milhares de evacuados e mais de 150 casas e lojas destruídas.

O departamento de bombeiros de Ventura, um condado ao norte de Los Angeles, informou que mais de 27.000 pessoas abandonaram suas casas, fugindo do incêndio, que já devastou 18.200 hectares na região.

“As perspectivas de contê-lo não são boas”, disse o chefe do Corpo de Bombeiros, Mark Lorenzen, em uma coletiva de imprensa na noite de segunda-feira. “A verdade é que será a mãe natureza que decidirá quando poderemos apagá-lo”.

O serviço meteorológico nacional (NWS) indicou que os ventos de Santa Ana, de até 80 km/h, intensificaram a ação do fogo.

Segundo Lorenzen, “o incêndio está propagando-se rapidamente rumo à cidade de Ventura”, cuja parte costeira tem uma população de 100.000 pessoas.

Uma pessoa morreu depois que seu carro capotou quando fugia do fogo, informou.

As autoridades indicaram que mais de mil bombeiros de Ventura combatem as chamas do denominado Thomas Fire, que consome pasto seco e começou na segunda-feira à noite perto de uma autoestrada, antes de dirigir-se à cidade de Santa Paula, onde aconteceram os estragos mais impactantes.

A força das chamas gerou imagens apocalípticas, algumas parecidas a uma erupção vulcânica.

Em Ventura, as autoridades anunciaram que foram empregados rapidamente os reforços de efetivos e que serão disponibilizadas unidades aéreas para combater as chamas.

– Alerta vermelho –

O NWS emitiu uma “bandeira vermelha” de alerta na maioria dos condados de Los Angeles e Ventura até a quinta-feira, acrescentando que nos próximos dias se verá “a mais forte e longa duração dos ventos de Santa Ana que se viu na temporada”.

“Caso se produza um incêndio haverá a possibilidade de um deslocamento muito rápido” e “um comportamento extremo do fogo que poderá ameaçar vidas e propriedades”, acrescentou o serviço meteorológico.

A companhia provedora de eletricidade da região informou que 180.000 clientes em Ventura e 83.000 no condado de Santa Bárbara estavam sem luz.

Para complicar o cenário, outro incêndio começou nas primeiras horas de terça-feira no condado de Los Angeles, tomando rapidamente mais de 1.600 hectares na região de San Fernando.

As autoridades locais advertiram sobre a presença de fumaça e uma limitada visibilidade, e sugeriram aos residentes das áreas afetadas que liguem o ar condicionado e mantenham janelas e portas fechadas.

Neste estado, os incêndios estão “fora de controle”, lamentou Eric Buschow, do gabinete do comissário de Ventura, citado pela imprensa local.

O ano de 2017 foi o mais violento por incêndios florestais: mais de 40 pessoas morreram em uma dezena de incêndios que devastaram uma zona dos vinhedos na Califórnia em outubro.