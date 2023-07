Um morto e um ferido em desabamento de ponte em construção na Grécia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/07/2023 - 10:17 Compartilhe

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em uma ponte que desabou parcialmente por motivo desconhecido neste domingo (23) em Patras, oeste da Grécia.

“Confirmamos a morte de uma pessoa”, disse um porta-voz da polícia à AFP, após um representante dos bombeiros relatar inicialmente “um ferido e uma pessoa inconsciente”.

A emissora pública de televisão ERT informou que cinco pessoas ficaram gravemente feridas, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Com as razões do desabamento ainda desconhecidas, o incidente desloca uma grande quantidade de bombeiros e ambulâncias para o local.

A ponte está situada na rodovia que liga o porto de Patras, na península do Peloponeso (sudoeste), a Atenas.

