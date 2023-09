Um morto e milhares de pessoas presas na lama em festival nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 20:32 Compartilhe

Um assistente morreu e dezenas de milhares de pessoas ficaram presos no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, no domingo (3), depois que a chuva transformou o festival anual Burning Man em um lamaçal.

Imagens em vídeo mostravam “burners”, como são chamados os participantes do festival, lutando para atravessar o barro. Alguns usavam sacos de lixo como botas improvisadas. Muitos veículos estavam presos na lama.

Os organizadores foram forçados a fechar as portas de Black Rock City, o local onde o encontro acontece, para que os participantes não pudessem entrar nem sair se já estivessem lá.

Todas as atividades deste festival contracultural, que costumava atrair cerca de 70.000 pessoas, foram canceladas depois que a chuva derrubou estruturas de dança, instalações artísticas e outros shows.

A polícia disse que estava investigando uma morte, sem dar mais detalhes.

As portas de entrada e saída do local de Black Rock City estavam fechadas, mas alguns participantes desesperados caminharam por horas até a estrada mais próxima para pedir carona e sair.

“Foi uma caminhada incrivelmente angustiante de 10 quilômetros à meia-noite por um lodo espesso e escorregadio, mas consegui sair são e salvo”, disse o advogado Neal Katyal nas redes sociais.

“É muito escorregadio, e o lodo é como cimento que gruda nas botas. São condições perigosas para andar, e provavelmente vão piorar”, acrescentou.

“Realmente não dá para andar ou dirigir”, disse Christine Lee, uma jovem artista de circo, no TikTok.

O serviço de internet não estava disponível ou era irregular.

“Minhas botas têm cinco polegadas, e acumularam cinco polegadas de lodo, então estavam parecendo pernas de pau”, disse Lee, acrescentando que as pessoas estavam sendo informadas de que poderiam ficar presas até terça-feira.

“Temos comida enlatada para uma semana, então estamos bem”, afirmou.

Um vídeo postado nas redes sociais mostrou o comediante Chris Rock na parte de trás de uma caminhonete que lhe deu carona quando ele conseguiu sair.

Nathan Carmichael, sargento do condado de Pershing, explicou à CNN que as condições são difíceis.

A lama “parece grudar nas pessoas, grudar nos pneus (e) torna muito, muito difícil mover os veículos”, disse, acrescentando que a maioria dos trailers estava encalhada.

De acordo com um funcionário da Casa Branca, o presidente Joe Biden foi informado da situação. “Os participantes do evento devem ouvir as autoridades nacionais e locais, bem como os organizadores do evento”, aconselhou o funcionário.

Os responsáveis pelo festival instaram os participantes a “conservar alimentos, água e combustível, e se abrigar em um espaço quente e seguro”, já que a “praia” – a enorme área ao ar livre onde o evento acontece – estava intransitável. “Cuidem dos seus vizinhos”, acrescentaram.





A queima de uma grande estátua de madeira no centro da “praia”, que marca o fim do festival e lhe dá o nome, foi adiada para segunda-feira à noite, também informaram os organizadores.

Lançado em 1986 em San Francisco, o Burning Man pretende ser um evento a meio caminho entre a celebração da contracultura e um retiro espiritual.

Originalmente organizado em uma praia de San Francisco, ele se tornou um festival estruturado, com um orçamento de quase US$ 45 milhões de dólares (números de 2018) e mais de 75.000 participantes na última edição, abaixo da anterior de 2019.

O festival tem sido realizado desde a década de 1990 no deserto de Black Rock, uma área protegida no noroeste de Nevada, que os organizadores se comprometeram a preservar.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias