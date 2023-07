Um monstro para ter em casa

Carlos Eduardo Fraga - Editora 3i Carlos Eduardo Fraga - Editora 3 https://istoe.com.br/autor/carlos-eduardo-fraga-editora-3/ 21/07/2023 - 8:30 Compartilhe

No dia 26 deste mês, em Nova York, a ossada de um plesiossauro, um dinossauro de cabeça pequena, pescoço longo e nadadeiras, que viveu há cerca de 190 milhões de anos, deverá ser leiloada por um valor entre US$ 600 mil e US$ 800 mil (equivalentes a R$ 2,9 milhões e R$ 3,8 milhões).

Além dessas estimativas divulgadas pela Sotheby’s, empresa que negocia relíquias, a grande repercussão do leilão reside numa curiosidade peculiar do plesiossauro: um deles é apontado como o provável Monstro do Lago Ness, se é que a criatura realmente existe ou existiu nas Terras Altas escocesas.

Avistado pela primeira vez em 1933, sem provas documentais, o bicho teve sua popularidade ganhar o mundo a partir de 1934, com a foto famosa de sua silhueta despontando na superfície do lago. Anos depois, o fotógrafo R.K. Wilson admitiu ter mexido na imagem, para delinear melhor a figura do suposto monstro, mas afirmou que algo estava realmente ali.

Em 2003, a rede de televisão BBC patrocinou uma grande expedição subaquática no lago em busca de evidências da criatura, mas nada foi encontrado. Mito ou não, o plesiossauro nadou na pré-história do planeta e sua ossada, com 75% das peças naturais, estará à venda.

Ao lado de Nessie, como o monstro foi batizado pelos britânicos, será leiloado também o esqueleto de um pteranodonte, um réptil voador com a envergadura de seis metros, que está estimado entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões, o equivalente a R$ 19,4 milhões e R$ 29,1 milhões. Esse réptil pré-histórico é frequentemente retratado no filmes da franquia Jurassic Park e foi encontrado no Kansas, nos Estados Unidos.

Um dos mais polêmicos esqueletos de dinossauro que foi leiloado também pela Sotheby’s foi o de um gorgossauro que viveu a 77 milhões de anos e é parente próximo do Tyrannossaurus Rex. Foi vendido por US$ 6 milhões a um comprador anônimo em julho do ano passado. Este é o único espécime existente de gorgossauro que está em posse particular, os outros conhecidos estão em coleções de museus.

O fóssil de dinossauro mais caro já leiloado até hoje foi comprado em 2020: um Tyrannosauro Rex que viveu a 67 milhões de anos, por US$ 31,8 milhões (R$ 178,9 milhões). O exemplar tinha quatro metros de altura e 12 metros de envergadura, pesando de sete a oito toneladas.

