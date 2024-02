‘Um mês é muito pouco’, diz Bia ao chorar por medo de Paredão do ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/02/2024 - 11:20 Para compartilhar:

A participante Beatriz, que está na mira da líder Fernanda, chorou ao conversar com a sister Alane na área externa sobre o seu medo ir para o Paredão no BBB24.

“Estou com medo. Ainda não ganhei o carro da minha mãe. Ainda tem muita coisa para ganhar. Um mês de programa é muito pouco. Estou com muito medo”, disse Beatriz.

Alane tentou amparar a sister e disse: “Vai dar certo. Talvez seja uma chance para você, para ir ao Sincerão e se expressar”.

“E se o Brasil achar que eu sou exagerada? De tanto que eles falam, eu fico com medo”, completou Beatriz. “Eles não acham. porque eles veêm 24 horas. E não tem como forçar algo 24 horas todos os dias”, afirmou Alane.

Depois, Beatriz foi conversar com Wanessa Camargo sobre o Paredão e admitiu que teve uma postura infantil com Fernanda durante a última festa, na sexta-feira, 2.

“No ao vivo eu não me arrependo, mas do que eu fiz na festa… eu sei que foi infantil. Eu até falei com a (Denizi)Ane que queria pedir desculpas, mas não seira agora para não parecer que é porque não quero ir para o Paredão. Mas se eu for, até no Sincerão, eu falo. Por aquele ato da festa, eu peço desculpas”, disse Beatriz.

“Você reconheceu. (…) É tentar se moldar na hora da raiva, não na hora da alegria”, afirmou Wanessa Camargo.

Durante a conversa, a cantora revelou que desconfia da relação de Davi com Isabelle. Ela ressaltou que gosta do brother, mas “ele comete algumas falhas, e eu discordo do jogo dele”.

“Eu vejo ele como uma pessoa que, se precisar passar por cima da Cunhã (Isabelle), ele passa. Isso me incomoda, porque ele já demonstrou isso. Não estou inventando”, completou.

