Um mês depois de estrear no comando do TV Fama, Júlio Rocha é dispensado

Júlio Rocha estreou em abril como apresentador do TV Fama, da RedeTV!, mas a emissora não achou que o ator agradou os telespectadores. Por isso, ele foi dispensado do programa, que seguirá apenas com Lígia Mendes e Alinne Prado. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

+ ‘Quem faleceu foi meu amigo’, desabafa Kevinho sobre ser confundido com MC Kevin

+ Ostentação: Val Marchiori mostra compras de luxo no Instagram

“Em comum acordo com a emissora, Júlio Rocha se despede do TV Fama. A RedeTV! agradece o excelente profissional e colega, que exerceu com dedicação o desafio de apresentar um programa diário e ao vivo pela primeira vez “, disse uma nota do canal ao NaTelinha. “O canal reafirma o respeito e admiração pelo ator e mantém as portas abertas para novos projetos “, finaliza o comunicado.

Há pouco tempo Júlio e Lígia protagonizaram uma cena bem desconfortável durante o TV Fama. O ator propôs que os três chamassem o intervalo de mãos dadas, mas a apresentadora negou, dizendo que estava lá para se comunicar com o público.

Veja também