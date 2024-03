Um mês após transplante de rim: como está a recuperação de Fausto Silva?

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/03/2024 - 11:57 Para compartilhar:

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após se submeter a um transplante de rim há um mês. O veterano ainda aguarda a adaptação do novo órgão e recuperação da função renal.

+Após briga feia em rede nacional, Davi e MC Bin merecem ser expulsos do ‘BBB24’?

Segundo informou o último boletim médico divulgado pelo hospital, no dia 22 de março, Faustão está fazendo sessões de hemodiálise “Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos.”

Em 25 de fevereiro, ele voltou a ser internado para se submeter a uma embolização devido a um atraso em sua recuperação após o transplante de rim, que ocorreu no dia 26. O procedimento cirúrgico consiste em interromper o fornecimento de sangue a uma determinada região do corpo.

Médico explica embolização

À IstoÉ Gente, o médico nefrologista Henrique Carrascossi, da Santa Casa de Araraquara, explicou o atual quadro clínico de Faustão. “O apresentador transplantou há mais de 15 dias e o rim transplantado ainda não voltou a funcionar. Ao passar do tempo, quando o corpo não tem uma resposta satisfatória do transplante, a equipe medica procura algum problema que possa estar contribuindo para isso. A embolização seria um procedimento endovascular que “obstruí” um vaso sanguíneo que possa estar sangrando ou em algum local não desejado”, diz o profissional. “Já a biópsia renal também é um exame feito para detectar se há rejeição. A embolização pode ser feita em vários locais do corpo e não é comum isso ser necessário em transplantados renais”, completa.

Transplante de rim

No final de fevereiro, Faustão passou mal e precisou ser internado às pressas, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O comunicador foi submetido a um novo transplante, desta vez, para receber um rim.

Desde setembro, o comunicador vem se submetendo a sessões de hemodiálise, cerca de três vezes por semana, para retirar líquido do organismo. Porém, o órgão deu sinais de piora devido aos problemas de insuficiência cardíaca.

Transplante de coração

Antes de receber um novo rim, no final de agosto de 2023, Fausto Silva recebeu um novo coração após permanecer por mais de vinte dias internado para tratar uma insuficiência cardíaca.

Nos meses que se sucederam ao transplante, Fausão fez várias análises clínicas para avaliar a adaptação do novo órgão pelo organismo e verificar possibilidade de rejeição, que devem ser constantemente monitorados.

SUS

Com o quadro de saúde bastante prejudicado já naquele momento, Fausto Silva teve prioridade na fila de transplante do Sistema Único de Saúde (SUS) e logo recebeu um novo coração.

Prioridade de Faustão na fila de transplante

A família de Faustão explicou o motivo para ele ter prioridade na fila para receber um órgão, após o apresentador passar por um transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 e recebeu um novo rim seis meses depois, no dia 26 de fevereiro deste ano .

Em publicação na página do Instagram “Faustão do Meu Coração”, criada para compartilhamento de histórias sobre doação de órgãos, os familiares do famoso citaram uma portaria do Governo de São Paulo.

“No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido”.

Apresentador entrou na fila para transplante de rim no dia 6 de fevereiro e era o 13º da lista. Os critérios de priorização foram cumpridos, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

De acordo com a Resolução Estadual SS 06 de 2019, são critérios de priorização: impossibilidade total de acesso para diálise; pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias