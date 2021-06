‘Um Lugar Silencioso 2’ retoma o topo das bilheterias nos EUA

O assustador “Um Lugar Silencioso 2” voltou ao topo das bilheterias dos cinemas norte-americanos neste fim de semana, enquanto “Em um Bairro de Nova York”, baseado no musical de Lin-Manuel Miranda, decepcionou na arrecadação, informaram neste domingo (13) analistas da indústria com números preliminares.

Esse filme da Paramount, dirigido por John Krasinski com sua esposa Emily Blunt no papel principal, arrecadou 11,6 milhões de dólares no fim de semana, segundo estimativa da Exhibitor Relations.

O longa-metragem conta a história de uma família que vive em um mundo pós-apocalíptico assombrado por monstros ferozes que se movem com base no som. É o primeiro filme a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá desde que a pandemia de covid-19 tomou o mundo e deixou a indústria cinematográfica em crise.

Quanto ao enérgico “Em um Bairro de Nova York”, da Warner Bros, com roteiro adaptado dirigido por Jon M. Chu, a arrecadação foi de 11,4 milhões de dólares, abaixo das expectativas de uma receita entre 15 e 20 milhões. Vale notar que o título também está disponível, sem custo adicional para os assinantes, na plataforma de streaming HBO Max.

O filme aborda a vida e os sonhos de jovens latinos do bairro de Washington Heights, em Nova York.

Outro lançamento está em terceiro lugar: “Pedro Coelho 2: O Fugitivo”, animação da Sony, com 10,4 milhões de dólares.

Em quarto lugar, “Invocação do Mal 3: A Ordem Do Demônio”, o novo episódio da franquia de suceso, com 10 milhões de dólares. Mais uma vez, a história segue Patrick Wilson e Vera Farmiga como investigadores paranormais enfrentando maquinações demoníacas.

E em quinto lugar na lista está “Cruella”, longa live-action da Disney sobre as origens da vilã do clássico “101 Dálmatas”, com Emma Stone como protagonista e Emma Thompson em um papel coadjuvante, que arrecadou 6,7 milhões de dólares.

Outras cifras provisórias da bilheteria dos Estados Unidos:

6 – “Spirit: O Indomável”: US$ 2,5 millhões

7 – “The House Next Door: Meet the Blacks”: US$ 1 milhão

8 – “Infiltrado” : US$ 615 mil

9 – “Queen Bees”: US$ 328 mil

10 – “Espiral – O Legado de Jogos Mortais”: US$ 305 mil

