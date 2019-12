Um Klimt roubado há 22 anos aparece em um jardim de museu italiano

Uma pintura roubada há 22 anos e muito provavelmente obra do célebre pintor austríaco Gustav Klimt foi encontrada por acaso nos jardins do museu de Piacenza, no noroeste da Itália, onde havia sido roubada.

Para o diretor da galeria pública Ricci Oddi, a pintura encontrada no jardim da instituição, dentro de um saco de lixo, é provavelmente a roubada em 1997, obra de Klimt.

“Tenho quase certeza”, afirmou à AFP Massimo Ferrari, diretor da galeria.

O quadro “Retrato de uma dama” desapareceu em fevereiro de 1997 da galeria durante obras de renovação.

O roubo gerou então indignação internacional, e por isso as autoridades decidiram submeter a pintura encontrada a uma análise especializada para comprovar se se trata da original e não de uma cópia.

“Levará tempo determinar a origem da pintura”, advertiu.

“O que mais nos interessa é determinar se é a original, mais que a investigação do roubo. Temos sinais positivos, estamos otimistas”, explicou Ferrari.

Tudo parece indicar que o selo com lacre do museu que aparece na parte posterior do quadro confirmaria que se trata do original, cujo valor estimado é de cerca de 60 milhões de euros.

Ferrari deverá falar nos próximos dias com a promotoria encarregada do caso e fornecer mais detalhes sobre a obra roubada.

Os jardineiros da entidade descobriram a pintura sem a moldura dentro de um saco de lixo enquanto estavam realizando a limpeza da hera externa que cobre um muro dos jardins.

O saco com a obra estava dentro de um nicho pequeno, com porta, geralmente usado para ventilação, revelaram às autoridades.

Segundo a polícia local é possível que os ladrões tenham colocado o quadro no nicho para recuperá-lo mais tarde, mas devido ao clamor gerado o abandonaram, já que se tornou uma obra difícil de ser vendida.

A obra, de 55×65 cm, é famosa na Itália desde 1996, quando a estudante de história da arte Claudia Maga descobriu debaixo da pintura outro retrato escondido.