Um jogador de volta e três baixas: Flamengo divulga relacionados para semifinal contra o Vasco Jogo de volta das semifinais do Cariocão será realizado às 16h deste domingo

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo deste domingo, às 16h, contra o Vasco, pela volta das semifinais do Campeonato Carioca. Para o embate no Maracanã, Paulo Sousa convocou 24 atletas, sendo que um será cortado até a hora da partida, e Gustavo Henrique aparece na relação após ser baixa nos últimos seis compromissos por conta de dores no joelho.

E os desfalques do Flamengo são os seguintes: Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Pablo, todos em recuperação de suas respectivas lesões. O último, aliás, poderia ser a novidade nesta tarde, mas sofreu uma lesão no joelho, ainda em seus primeiros treinos, e só deve estrear pelo clube em maio.

Para avançar à final do Cariocão, por ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença. O LANCE! acompanha o clássico em Tempo Real.

Confira todos os relacionados do Flamengo:

Os relacionados do Flamengo (Foto: Divulgação / CRF)

