‘Um jacaré passou por nós’, diz Leandro Lima sobre gravação de ‘Pantanal’

O ator Leandro Lima, que interpreta o peão Levi em Pantanal, participou do Altas Horas no último sábado, 28, e afirmou que teve medo dos animais da região no início das gravações da novela.

“Eu tinha medo de chegar perto do jacaré, mas depois já estava nadando com eles”, brincou.





O ator ainda falou sobre os conselhos que recebia de Almir Sater para perder esse medo e aproveitar o momento no Pantanal.

“O Almir Sater, nossa grande entidade no Pantanal, fala com muita tranquilidade sempre: ‘Entra, não vai acontecer nada com você’. Depois eu me acostumei, deu tudo certo. Fiz até uma cena que um jacaré passou por nós. O câmera se assustou e eu segui”, continuou o Leandro Lima.

Na última semana, o peão Levi tem sido destaque na novela. Após tentar agarrar a Muda (Bella Campos), o personagem deu uma facada em Tibério (Guito) durante uma briga. Agora, o peão fugiu da fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e pediu abrigo na casa de Tenório (Murilo Benício).