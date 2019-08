Rio – Um criminoso morreu durante uma troca de tiros com policiais, na comunidade Popó Piscina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite deste sábado durante uma ação do 7º BPM (São Gonçalo). A operação tinha o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região.

De acordo com o batalhão, ao chegarem no local, três criminosos saíram da comunidade a pé e atiraram contra a equipe. Eles retornaram para o interior do local e dois outros bandidos chegaram no confronto na garupa de duas motos. Um deles foi baleado e socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, também em São Gonçalo, que não resistiu e morreu na unidade.