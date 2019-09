Um homem morre e outros dois são encontrados baleados dentro de carro em Realengo

Rio – Três homens foram encontrados baleados dentro de um carro na Rua Belém, na comunidade do Batan, em Realengo, Zona Oeste do Rio, nesta madrugada. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas morreu no local e outras duas foram levadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no mesmo bairro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ambulância da corporação socorreu Wellington S. Gonçalves, de 42 anos e Henrique O. Araújo, de 24 anos, os dois estavam com ferimentos de arma de fogo. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não informou o estado das vítimas.

A corporação foi chamada por volta das 21h32 e informou que o terceiro homem, morto no local, estava sem identificação.

Ainda não se sabe o que motivou os disparos e não há informações sobre suspeitos. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para registrar o caso.