“Um grande desafio”, diz Carla Diaz sobre viver Suzane von Richthofen no cinema

A atriz Carla Diaz viverá Suzane von Richthofen no filme ‘A Menina Que Matou Os Pais’, e em entrevista ao jornal O Dia, ela falou sobre esse novo papel em sua carreira.

“Acredito que assim como muitos devem pensar e sentir. Essa história chamou muito a minha atenção, porque não entra na minha cabeça uma filha cometer uma atrocidade dessas com os pais. E vendo pelo lado profissional, de atriz, esse é certamente um grande desafio para mim”, afirmou.

Além disso, Carla também falou sobre os comentários polêmicos e ácidos sobre o filme, que deverá chegar aos cinemas apenas em 2020. O longa-metragem contará a história da menina, que, aos 19 anos, encomendou a morte da mãe do pai com a ajuda do namorado e do cunhado, em um crime que chocou o País.

“As críticas não foram para mim, as pessoas se dividiram nas opiniões sobre a abordagem do tema. O que é natural. Sempre terão aqueles que apoiam e outros que não, mas cabe a todos nós respeitarmos a opinião alheia. Inclusive quero agradecer, pois recebi muitas mensagens de pessoas me apoiando e acreditando no meu trabalho como atriz”, completou.