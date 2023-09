Um fim de semana em Buenos Aires e 7 lugares que revelam a essência da cidade

A crise econômica argentina trouxe à tona um debate complexo sobre o turismo em Buenos Aires. Enquanto alguns expressam preocupações sobre o impacto do turismo estrangeiro no poder de compra dos locais, é inegável também que o turismo seja uma fonte importante de receita em tempos difíceis, sendo uma indústria vital para a economia do país.

O fato é que, com a desvalorização do peso, a cidade se tornou mais acessível (embora os bilhetes aéreos ainda continuem com preço salgado) para os brasileiros, principalmente porque é possível conhecer a capital em apenas um fim de semana, já que estamos a 3 horas de voo de lá.

A cidade é conhecida por sua rica herança cultural, arquitetura impressionante e uma cena gastronômica que acumula, prêmios mundiais. É claro que há muito para ver e muitas opções de hotéis, bares, museus e restaurantes espalhados pela cidade, mas para quem pensa em visitar a metrópole em um final de semana, essas experiências permitirão um mergulho no melhor da capital Argentina.

Be Jardín Escondido By Francis Ford Coppola

A cidade foi cenário do filme “Tetro”, dirigido por Coppola em 2009. Na ocasião, ele adquiriu uma charmosa casa no bairro de Palermo para morar durante as filmagens, e acabou mantendo o local em parceria com um velho amigo, Alceu Vezozzo Filho, dono da rede Bourbon de Hotéis, e juntos transformaram a casa num pequeno hotel boutique no coração do bairro, entre muitos restaurantes, cafés e lojas locais nos arredores.

Localizado na calle Gorriti, entre as ruas Armênia e Malabia, o Be Jardín Escondido by Coppola faz jus ao nome. Os jardins de plantas nativas da propriedade são as grandes estrelas da casa que manteve seu aspecto residencial com apenas sete suítes, sendo que todos os quartos levam nomes de membros da família Coppola. Duas acomodações estão localizadas no térreo, enquanto as outras cinco estão situadas no primeiro andar da casa.

https://www.thefamilycoppolahideaways.com/en/jardin-escondido

Don Julio pelo chef Pablo Rivero

Don Julio já foi o piso inferior da casa onde Pablo Rivero, chef e dono do restaurante, vivia com os pais. Hoje é a esquina mais movimentada de Buenos Aires. É considerado também o melhor restaurante da Argentina, o segundo melhor da América Latina e o 14º melhor do mundo de acordo com o 50 Best Restaurants.

E, como se não bastasse, esse ano firmou-se a melhor das churrascarias pelo ranking World’s 101 Best Steak Restaurants. Pablo trabalha com gado livre de hormônios, criado a pasto regenerativo, como faziam também seus pais. Além de carnes e vinhos excelentes, ele tem uma horta na esquina com vegetais da estação, queijos artesanais e sorvetes caseiros no cardápio.

https://www.parrilladonjulio.com/

El Preferido de Palermo

O restaurante El Preferido abriu suas portas no início do século XX, quando imigrantes espanhóis inauguraram o estabelecimento para servir pratos típicos da região. Hoje, também de Pablo Rivero e também premiado, o restaurante tem um ambiente bem aconchegante e familiar, com preço justo e um cardápio que justifica a fama.

Serve pratos clássicos da culinária argentina com sabores bem autênticos. Seu endereço é Jorge Luis Borges 2108, próximo a outros pontos turísticos da região, como o Jardim Botânico e o Parque Tres de Febrero.

https://www.instagram.com/elpreferidodepalermo/

Jardim Botânico

Ainda em Palermo, são sete hectares de um refúgio bem tranquilo em meio a ruas movimentadas da cidade, além de uma coleção riquíssima de plantas nativas e exóticas, e uma impressionante estufa de ferro e vidro de estilo art-nouveau bem no centro do parque.

Fundado em 1898, o Jardim Botânico é um local popular para quem deseja escapar por um momento para um ambiente de natureza dentro da cidade.

Museu de Belas Artes

No edifício onde hoje está o Museu de Belas Artes originariamente estavam as estações de bombas e depósito de água potável da Cidade. O Museu é um dos mais importantes da América Latina com a maior coleção de arte argentina e acervo de artistas internacionais como Goya, Rodin, Rembrandt, Renoir, Cézanne, Chagall e Picasso.

https://www.bellasartes.gob.ar/

Florería Atlántico

Localizada na Calle Arroyo, uma das ruas mais charmosas e arquitetônicas de Buenos Aires, cheia de galerias de arte, fica também uma vitrine com lindos buquês e uma seleção de vinhos, porém a floricultura abriga um bar escondido que se acessa através de uma porta de geladeira antiga para o porão do local.





O ambiente é impactante e intimista e lembra um esconderijo ou um convés envelhecido. A luz tênue, o piso com carpete e os desenhos de animais mitológicos nas paredes criam um clima único, com um menu atual inspirado nas Colônias e Povos Originários da América Latina. O local, que já foi diversas vezes premiado, foi considerado, em 2020, o melhor bar da América do Sul e 7º melhor do mundo.

www.floreriaatlantico.com.ar

Farinelli Arroyo

Ainda na Calle Arroyo fica o charmoso Farinelli Arroyo, um café restaurante com a idéia de “farm to table” e panificadora local, tudo que servem – tortas, bolos, empanadas e outros salgados – são feitos ali mesmo, no dia. Possuem também uma seleção de cafés locais.

https://www.farinelli.com.ar/

