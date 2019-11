Um feriadão desses, bicho… Confira o que vai funcionar (ou não) no Rio

Amanhã, dia 15 de novembro, é feriado para comemorar a Proclamação da República. Por esse motivo, os cariocas devem ficar atentos ao funcionamento de toda cidade. São lojas, shoppings, pontos turísticos, transportes, hospitais, bancos, comércio em geral, é importante ficar atento para ver o que abre e o que fecha para não dar de cara na porta, nem ficar mofando esperando condução. Para dar uma mãozinha ao leitor, O DIA fez um levantamento do que abre e o que fecha e os horários diferenciados.

No comércio, por exemplo, as lojas da Saara, no Centro do Rio, não vão abrir e o funcionamento volta somente no sábado, das 9h às 14h. Já o Mercadão de Madureira vai atender das 8h às 12h, podendo estender os serviços dependendo do movimento. Mesmo assim, vale ressaltar que a abertura das lojas de rua é facultativa.

Quem quiser fazer umas comprinhas vai se dar bem. Todas as unidades da rede de Supermercados Guanabara vão funcionar normalmente (8h às 22h). Já o Mundial abre um pouco mais cedo: as 7h30 e vai até 22h. Na Rede Unno, o supermercado Campeão vai operar de 7h às 20h e o SuperPrix de 7h às 21h. A exceção será nas lojas do Prezunic localizadas em: Cidade de Deus, Taquara, Santa Cruz, Caxias Centro e Vilar dos Teles, que vão operar até às 18h.

“Em meio à crise que estamos vivendo, e especialmente a do Rio, que está numa situação difícil, o comércio tem que usar todas as ferramentas disponíveis que tiver”, diz Aldo Gonçalves, presidente do Clube de Diretores Lojistas do Rio (CDL-Rio).