“Um espetáculo fantástico”, diz Guardiola após jogaço com 7 gols entre City e Real Madrid

Por Peter Hall





MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) – O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, comemorou o espetacular futebol do seu time na vitória por 4 x 3 sobre o Real Madrid no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões nesta terça-feira, mesmo que não tenha ficado completamente satisfeito com o placar.

O jogaço de tirar o fôlego, no qual o City teve vantagem de dois gols em três ocasiões, foi apenas a segunda semifinal da era moderna da Liga dos Campeões, desde 1992, em que os dois lados marcaram três ou mais gols, após Dínamo de Kiev e Bayern de Munique em 1999.

“Para nossos torcedores no mundo inteiro e para o Manchester City, estamos muito orgulhosos”, disse Guardiola à emissora BT Sport.

“O que fizemos com e sem a bola, criando chances e chances, não posso pedir mais. Disse aos jogadores para descansarem. Os dois times querem atacar e têm qualidade para jogar. O futebol foi um espetáculo fantástico”.

“Parabéns ao (técnico do Real Madrid) Carlo (Ancelotti) e ao seu time porque eles foram muito bons. Ao mesmo tempo, nós vimos que podemos estar no nível deles”.

Guardiola, no entanto, sentiu que o City –cujos gols foram marcados por Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden e Bernardo Silva– deveria ter ficado em uma posição muito melhor para o jogo de volta na próxima semana.

“Infelizmente sofremos gols e não conseguimos marcar mais. Vamos a Madri tentar ganhar o jogo”, disse. Os gols do Real foram marcados por Benzema, duas vezes, e Vinícius Júnior.