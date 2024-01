Um dos principais peixes em extinção, barbo leopardo é visto na Turquia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/01/2024 - 13:12 Para compartilhar:

O barbo leopardo, um dos principais peixes de água doce em extinção, foi visto em Cizre, no sul da Turquia, anunciou o ministro turco da Agricultura nesta quinta-feira (18).

“O barbo leopardo, que está na lista vermelha e está entre os 10 peixes mais procurados do mundo, foi visto em águas turcas”, anunciou Ibrahim Yumakli na rede social X.

“Visto pela última vez em Siirt em 2012, o redescobrimento do barbo leopardo em nossas águas depois de tantos anos é uma boa notícia para a proteção e o desenvolvimento da biodiversidade do nosso país”, acrescentou.

Com o nome científico Luciobarbus subquincunciatus, este peixe é caracterizado por suas manchas pretas e está na lista de “criticamente em perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

As organizações não governamentais de proteção ao meio ambiente Shoal e Re:wild o incluíram entre as 10 principais espécies de peixes de água doce em extinção no mundo.

Segundo estas ONGs, o barbo leopardo vivia em abundância nos rios Tigre e Eufrates, que delimitavam a Mesopotâmia ao atravessar a Turquia, Síria e Iraque.

A pesca, a poluição, a destruição do habitat e a construção de barragens levaram esta espécie à beira da extinção.

Segundo um estudo recente da UICN, 25% dos peixes de água doce estão ameaçados de extinção.

