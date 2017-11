Um dos objetivos é promover sustentabilidade na cadeia pecuária, diz GTPS

São Paulo, 27/11 – O presidente do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável (GTPS), Ruy Fachini, afirmou nesta segunda-feira, 27, que um dos objetivos da organização é promover sustentabilidade na cadeia pecuária. “A meta é aumentar a produção pecuária de forma sustentável”, afirmou durante o painel Sustentabilidade dá dinheiro: As oportunidades do mercado verde, no Summit Agronegócio 2017.

Fachini ressaltou que o grupo realiza programas de capacitação de pecuaristas que promovam a melhoria das técnicas de produção. “Queremos o pecuarista trabalhando em conjunto com a indústria”, disse.