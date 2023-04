Um dos maiores fundos americanos zera sua posição no First Republic Bank

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2023 - 13:26 Compartilhe

O State of New Jersey Common Pension Fund D, um dos maiores fundos de pensão dos Estados Unidos, retirou sua posição no First Republic Bank, comprou mais ações da rede de cinemas AMC Entertainment Holdings e da construtora DR Horton, e cortou um investimento na varejista de móveis Wayfair no primeiro trimestre. O fundo divulgou as negociações em um formulário publicado na Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão de regulamentação dos mercados financeiros nos Estados Unidos.

O Departamento do Tesouro, cuja Divisão de Investimentos supervisiona o fundo, se recusou a comentar.







O Fundo de Pensão D tinha ativos de US$ 54,7 bilhões em 30 de junho de 2022 dos ativos totais de US$ 98,4 bilhões e “investe principalmente em títulos de renda fixa e ações globais”, de acordo com o último relatório anual do Tesouro.

O fundo vendeu as 105.884 ações do First Republic Bank que possuía em 31 de dezembro, finalizando março sem ações. A ação caiu 89% no primeiro trimestre, em comparação com um aumento de 7% do índice S&P 500. Até agora, no segundo trimestre, as ações caíram 75%, enquanto o índice subiu 1,5%.

As ações do banco despencaram no início de março, quando o SVB Financial Group entrou em colapso. Depois de relatar, em 24 de abril, que os clientes retiraram cerca de US$ 100 bilhões em depósitos, os papéis do First Republic Bank caíram novamente, perdendo metade de seu valor.

Já as ações da AMC não fogem totalmente da volatilidade, mas, no geral, têm ganhado valor neste ano, subindo 23% no primeiro trimestre e mais 9,8% em abril.

AMC é uma das ações que os investidores otimistas falam em fóruns de discussão e mídias sociais. Uma mistura de métricas e movimentos de negócios mais convencionais vêm elevando o papel ultimamente. Um prejuízo menor do que o esperado elevou as ações quando a empresa relatou os resultados do quarto trimestre em fevereiro. A empresa também anunciou um plano para cobrar mais pelos melhores assentos de teatro. Antes de seu relatório do primeiro trimestre, a AMC está mostrando vendas de bilheterias consideradas impressionantes.

O fundo de Nova Jersey comprou mais 45.178 ações da AMC, terminando o primeiro trimestre com 370.847 ações da companhia, e 10.000 ações adicionais da DR Horton no período para elevar seu investimento para 190.387 ações. As ações da DR Horton atingiram 9,6% no primeiro trimestre, e cresceram 12% em abril até agora.

Embora as taxas de hipoteca permaneçam elevadas com a sequência de várias altas do Federal Reserve, elas agora são um pouco menores, e as construtoras, como a DR Horton, podem estar se beneficiando de uma demanda elevada devido à falta de casas existentes para venda. A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informou que as vendas de novas casas já estão chegando aos níveis de 2019, pré-covid, e devem aumentar em 2023, em grande parte devido ao estoque abundante neste segmento do mercado.

Já a Wayfair, teve 20.267 de suas ações vendidas pelo fundo, que finalizou o primeiro trimestre com 50.511 papéis da companhia. A varejista tem visto menos demanda por seus móveis, acumulando perdas e demitindo trabalhadores. O corte de pessoas ajudou os papéis da empresa, que subiram 4,4% no primeiro trimestre, e 1,4% em abril, até agora. Fonte: Dow Jones Newswires.







