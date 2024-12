‘Um dia perfeito para a McLaren’, comemora Norris após pole no GP de Abu Dabi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2024 - 17:05 Para compartilhar:

Não importa quem seja o vencedor do GP de Abu Dabi. A ordem na McLaren é uma só: acabar com o jejum de títulos de construtores na Fórmula 1. E os dois pilotos da equipe estão alinhados, ao menos no discurso, sobre o objetivo.

A equipe inglesa conseguiu fazer a dobradinha no grid deste sábado com o britânico Lando Norris na pole e o australiano Oscar Piastri, em segundo.

A McLaren não é campeã por equipes desde 1998 e entra com vantagem de 21 pontos sobre a Ferrari, única rival que ainda briga pelo título de construtores.

“Um dia perfeito para nós”, afirmou Norris. “Agora temos que vencer a Ferrari. Esse é o objetivo, mas queremos com estilo e queremos vencer”, completou o piloto.

“Temos que fazer tudo o que podemos fazer para ganhar o campeonato, esse é o principal objetivo amanhã (domingo)”, disse Piastri. “Tenho certeza que nós dois queremos ganhar a corrida, mas tenho certeza também que queremos ganhar o campeonato ainda mais. Então temos que fazer isso acontecer e nos divertir na corrida”, completou o australiano.

Para ajudar ainda mais a McLaren, a Ferrari não se deu muito bem no grid. O espanhol Carlos Sainz vai largar justamente atrás das McLarens, mas viu o seu companheiro, Charles Lecrerc, não passar do Q2 e vai largar somente em 14º lugar.

A classificação do Mundial de Construtores é a seguinte restando apenas uma prova: a McLaren soma 640 pontos, e a Ferrari, 619. A Red Bull, que viu o holandês Max Verstappen faturar o tetracampeonato por antecipação, está em terceiro com 581 pontos.