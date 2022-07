Um dia após título da Supercopa, Liverpool é derrotado em casa pelo Strasbourg Time reserva dos Reds é surpreendido pela equipe francesa em amistoso, disputado no Anfield







O Liverpool perdeu para o Strasbourg, da França, pelo placar de 3 a 0 em jogo amistoso disputado em Anfield. A derrota se deu praticamente 24 horas após o título da Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City. Contudo, os Reds mandaram para campo um elenco quase todo reserva.

Foi o último amistoso do Liverpool antes do início da temporada na Inglaterra. Os Reds terão compromisso pela Premier League já no próximo final de semana, quando viajam para as margens do Tâmisa para encarar o Fulham, no Craven Cottage.

O JOGO

O Strasbourg construiu o placar nos primeiros instantes de jogo. Thomasson finalizou de cavadinha logo aos quatro minutos do amistoso, sem chances para o goleiro Davies, aproveitando a falha da jovem defesa do Liverpool. Dez minutos depois, Diallo ampliou o marcador, também com um belo chute de esquerda. Aos 21, Thomasson marcou mais uma vez, desta vez de pé direito, 3 a 0.

Com o placar construído no primeiro tempo, o jovem time do Liverpool tentou marcar seus gols diante de sua torcida, mas sem sucesso. Os atletas mais experientes que foram escalados por Jurgen Klopp foram James Milner e Ibrahima Konaté. O português Fábio Carvalho, que teve alguns minutos no jogo contra o City, foi titular diante do Strasbourg.

