Um convite ao descanso e à aventura: conheça a Ilha de Boipeba na Bahia

A Ilha de Boipeba é um desses raros refúgios que preservam características de décadas, uma essência que remete aos anos 90, época em que a energia elétrica, recém-chegada, era ainda utilizada restritamente e as pousadas ainda eram as casas de moradores e pescadores, com as noites iluminadas apenas pela luz das estrelas e das lamparinas.

Inserida no Arquipélago de Tinharé, que compõe o município de Cairu (Baixo Sul da Bahia), Boipeba é cercada de um lado pelo Oceano e de outro pelo Rio do Inferno, a 85 km de distância de Salvador. Em virtude do patrimônio natural, a região foi reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera e Patrimônio da Humanidade e a ilha está integrada à Área de Preservação Ambiental. Graças ao difícil acesso.

A forma mais utilizada é através de um catamarã para Morro de São Paulo a partir de Salvador, que dura cerca de duas horas e de lá, é possível pegar uma lancha rápida para Boipeba.

O que fazer na Ilha

Praia da Cueira



Extensos coqueirais, areias claras e mar cristalino, e o Guido da Lagosta, famoso por suas lagostas frescas.

Praia de Moreré



Piscinas naturais de águas cristalinas que se formam na maré baixa, um lugar lindo para mergulho.

Praia de Bainema

Menos frequentada, oferece tranquilidade e beleza cênica, perfeita para quem busca sossego.

Remo de caiaque pelos manguezais



São túneis naturais formados pelas raízes entrelaçadas dos manguezais em uma atmosfera serena, onde o som dos remos na água se mistura ao canto das aves locais. Aliás, é uma ótima oportunidade para fazer birdwatching remando.

Vila de Velha Boipeba



O principal povoado da ilha mantém um charme rústico, com ruas de areia, casas coloridas e uma comunidade acolhedora. Um lugar ideal para experimentar a gastronomia típica.

Pôr do Sol na Boca da Barra



A Praia da Boca da Barra é um dos melhores locais para apreciar o pôr do sol, porque é onde o rio encontra o mar e cria uma paisagem deslumbrante.