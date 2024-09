Um civil morto após dezenas de bombardeios israelenses no sul e leste do Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2024 - 5:59 Para compartilhar:

A agência oficial de notícias libanesa e correspondentes da AFP relataram nesta segunda-feira (23) dezenas de bombardeios israelenses no sul e leste do Líbano, que deixaram pelo menos um civil morto, depois que Israel aconselhou a população a “afastar-se” das posições do grupo islamista Hezbollah.

A agência ANI indicou que “caças de guerra inimigos efetuaram […] mais de 80 bombardeios em meia hora” na região de Nabatiyeh, sul do país. Também aconteceram ataques na área de Tiro.

A ANI também relatou “ataques intensos no Vale do Bekaa”, leste do país.

Correspondentes da AFP no sul e leste confirmaram os bombardeios.

As operações mataram um “civil […] e feriram dois integrantes de sua família”, além de outras quatro pessoas, afirmou a agência ANI.