‘Um cara bem resolvido’, diz Juan Paiva sobre seu personagem na nova novela das 19h

Menos de oito meses após o sucesso de “Renascer”, que chegou ao final em setembro de 2024, consagrando Juan Paiva como um grande ator, ele está já de volta às telinhas. Em “Dona de Mim”, que estreia no próximo dia 28, no horário das 7 da Globo, ele vai viver Samuel, o mais velho dos quatro filhos do empresário Abel, vivido por Tony Ramos, dono da fábrica de lingeries Boaz.

IstoÉ Gente esteve no lançamento do folhetim de Rosane Svartman, que reuniu elenco em uma noite de festa, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 16, e conversou com o artista sobre seu novo papel. Juan falou sobre a construção de um personagem dentro de tão pouco tempo e antecipou as emoções que devem “prender” o público diante da TV antes do Jornal Nacional.

“É uma caminhada que a gente vai descobrindo aos poucos. Novela tem esse lugar de ser obra aberta, e sempre acontecem novidades. Eu consigo desapegar de um personagem muito rápido, mas eu acho que eu preciso de tempo para a construção de outros. Então, eu acho que eu estou construindo durante um processo, estou entendendo conforme o Samuel vai chegando, vai me recebendo, eu vou recebendo ele aos poucos”, declarou ele.

Samuel é filho adotivo e único membro da família a quem o magnata confiou o segredo sobre Sofia (Elis Cabral), de sete anos, caçula dos quatro irmãos. Também adotada, ela foi registrada como filha legítima para honrar uma dívida de vida com a mãe da menina, Ellen (Camila Pitanga), com o propósito de esconder a menor de seu pai biológico.

As especulações em torno de um possível triângulo amoroso entre seu personagem, o irmão, Davi (Rafael Vitti) e a protagonista Leona (Clara Moneke) já deixaram o público alvoroçado, mas Juan tratou de acalmar os ânimos. Ele entregou que Samuel vai se encantar pela babá de Sofia, mas que pode recuar após perceber que o irmão está se apaixonando por ela, e que isso não deve abalar o relacionamento dos dois.

“Não sei se abala. Eu acho que meu personagem, o Samuel, é um cara bem resolvido. Mas, tem sentimentos. E eu acho que esses sentimentos assim são momentâneos. Eu acho que afeta profundamente, mas não sei se durante muito tempo, sabe? Aquela família se ama muito”, declarou ele.

Ainda em conversa com jornalistas durante a festa, Juan contou como é trabalhar com os colegas do novo elenco e enalteceu a parceria com os atores de seu núcleo na novela.

“Tem a ver também com as pessoas que estão ao nosso redor. O seu Tony [Ramos], por exemplo, é uma pessoa que me inspira muito, todas as conversas que a gente tem é sempre uma aula. O Rafael Vitti também, que faz o meu irmão, é um cara que está sempre presente ali, sempre ativo, se propõe também a trabalhar da maneira mais leve, mais interessante possível”, elogiou ele, que fez questão de expressar sua admiração pela pequena Elis.

“Aquela garota faz mágica em cena. Ela é disponível, ela é natural, é espontânea, sabe? E ativa, assim, enfim. A gente às vezes encontra no caminho pessoas que estão um pouco cansadas e tal, e uma criança tão nova, com esse dom especial e pronta ali, seguindo a rotina de escola, depois trabalho, está sempre sorrindo, sabe, não está se cansando, isso é maravilhoso, isso daí a gente vai aprendendo com os mais velhos e os mais novos”, avaliou o ator.

Questionado sobre se sentir como um ator consolidado após o sucesso de “Renascer”, Juan destacou que o remake de Bruno Luperi foi o resultado de toda uma equipe, que se dedicou a realizar o folhetim.

“Ah, eu não paro para pensar nisso, não. Eu atuo desde os 8 anos de idade, eu faço a mesma coisa desde muito tempo atrás. É que agora a diferença é que eu estou sendo reconhecido, meu trabalho está sendo reconhecido. Mas, acho que as coisas são momentos e eu estou aproveitando a minha onda”, ponderou ele.

“Eu sou grato a Deus pelas oportunidades. Eu acho que a novela “Renascer” é uma novela linda. É um remake que a gente teve muita responsabilidade, acho que todo mundo ali trabalhou muito duro para chegar no resultado que chegou. A história do João Pedro é linda, assim como a história da Mariana também, depende do olhar, sacou? Depende do ponto de vista. Acho que todo mundo ali teve uma performance incrível, sacou? E é o trabalho conjunto que faz as coisas acontecerem. Então, se foi um sucesso, se foi bacana, foi porque a gente estava todo mundo em conexão”, destacou o artista.

“Dona de Mim” é uma novela criada por Rosane Svartman que vai estrear no dia 28 de abril no horário das 7, substituindo “Volta por Cima”. No núcleo principal, Clara Moneke é Leona, uma jovem que vira babá de Sofia (Elis Cabral), filha de Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz.