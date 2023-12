Um cabo eleitoral de peso (na TV) na CBF

Coluna do Mazzini 25/12/2023 - 15:46 Para compartilhar:

Um novo personagem (e cabo eleitoral) surge nos bastidores da campanha pela presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a poderosa CBF: Bernardo Ramalho, sócio da Live Mode, empresa que detém os direitos comerciais e de pay-per-view do campeonato Paulistão em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF).

O telefone dos dirigentes dos clubes não para de tocar desde que Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, lançou-se candidato ao comando da CBF após romper com o afastado Ednaldo Rodrigues, de quem era aliado até dias atrás.

Bernardo Ramalho, da Live Mode, é tipo um coordenador de campanha e cabo eleitoral número um, contam fontes do setor do futebol. Do outro lado da linha, Ramalho pede votos aos cartolas a favor de Reinaldo e faz promessas e de que levará todos os clubes paulistas à aderirem a Liga Forte União, da qual a Live Mode é sócia. Não há ilegalidade nenhuma nisso. Campanha é campanha. Embora ele negue (confira nota abaixo), a Coluna confirmou com pelo menos dois dirigentes estaduais, que pediram anonimato, essas abordagens. Um deles do Sul.

Reinaldo tem tido dificuldade em conseguir apoio das federações para disputar a presidência da CBF mesmo vendendo o discurso de que 32 clubes o apoiam.

Bernardo enviou a seguinte nota: “A Live Mode é uma empresa com ampla atuação no mercado global de esportes, sempre mantendo alto padrão de profissionalismo, como é reconhecido por todo mercado. Entre as entidades esportivas parceiras com quem temos atualmente contratos em vigor, encontram-se FIFA, UEFA, Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro, Liga Forte União, Federação Paulista de Futebol, vários clubes de futebol. A Live Mode não se envolve em questões políticas e eleitorais de qualquer entidade esportiva e concentra sua atuação na melhoria das competições esportivas e na atração de investimentos para nossos parceiros”.

