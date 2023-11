Um Bayern ‘cansado’ luta para tomar a liderança do surpreendente Leverkusen

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2023 - 18:42 Para compartilhar:

Um Bayern de Munique “mentalmente cansado” após a pausa internacional, segundo o seu treinador Thomas Tuchel, abrirá a 12ª rodada da Budesliga em Colônia, onde procurará os três pontos para tomar a liderança, pelo menos provisoriamente, do surpreendente Bayer Leverkusen.

. Reclamações de Tuchel

Antes do jogo, Tuchel reclamou de tudo: agenda, viagens, “vírus Fifa”…

“Não acho que seja bom para o jogo nem para os jogadores”, declarou o treinador nesta quinta-feira sobre ter de jogar numa sexta-feira, o que deixa menos tempo de recuperação aos seus jogadores, especialmente os que jogam em seleções como o canadense Alphonso Davis e o sul-coreano Kim Min-jae, que acabaram de chegar das partidas da Data Fifa.

Por tudo isso, Tuchel garantiu que alguns atletas já estão “mentalmente cansados e fisicamente exaustos”.

Após a pausa internacional em setembro, o Bayern empatou em 2 a 2 com o Leverkusen, um dos únicos dois jogos em que os bávaros perderam pontos nesta temporada.

. Lesões

Além dos problemas citados, o Bayern tem outro com as lesões. Tuchel confirmou que para o duelo em Colônia não poderá contar nem com o jovem Jamal Musiala nem com o zagueiro holandês Matthijs de Ligt.

E outro dos destaques da equipe, Leroy Sané, jogará após ter sido expulso no último amistoso pela Alemanha por agredir um adversário, na derrota da ‘Mannshaft’ por 2 a 0 em sua visita à Áustria.

. “A sensação Xabi Alonso”

Se um protagonista está no centro das atenções nesta temporada na Alemanha, é ninguém menos que Xabi Alonso. O técnico espanhol não só levou o Bayer Leverkusen à liderança do campeonato após fazer o melhor início de sua história (10 vitórias e um empate em onze jogos), como o time rubro-negro pratica um futebol que tem enchido os olhos dos torcedores.

O Leverkusen visita o Werder Bremen (12º) no sábado com o objetivo de permanecer invicto e manter a liderança da Bundesliga por mais uma semana.

. Dortmund sem Nmecha

Por sua vez, o Borussia Dortmund (5º) vai encarar o que resta de 2023, período em que lutará para não desistir da briga pelo título e pela classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, sem o meio-campista Félix Nmecha devido a uma lesão no quadril, confirmou nesta quinta-feira o técnico Edin Terzic.

O jogador, criado na Inglaterra e revelado nas categorias de base do Manchester City antes de jogar na Bundesliga e defender as cores da Alemanha, não poderá disputar o clássico contra o outro Borussia, o Mönchengladbach, no sábado, partida em que o time de Dortmund não pode perder mais pontos na briga que trava com Stuttgart (3º) e Leipzig (4º) por uma posição no G4.

Estas duas equipes, porém, têm jogos complicados fora de casa neste fim de semana: um viaja para enfrentar o Frankfurt (7º) e outro o Wolfsburg (11º), respectivamente.

— Programação da 12ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:





– Sexta-feira:

(16h30) Colônia – Bayern de Munique

– Sábado:

(11h30) Borussia Dortmund – B. Mönchengladbach

Wolfsburg – RB Leipzig

Union Berlin – Augsburg

Freiburg – Darmstadt

Werder Bremen – Bayer Leverkusen

(14h30) Eintracht Frankfurt – Stuttgart

– Domingo:

(11h30) Heidenheim – Bochum

(13h30) Hoffenheim – Mainz





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 31 11 10 1 0 34 10 24

2. Bayern de Munique 29 11 9 2 0 42 9 33

3. Stuttgart 24 11 8 0 3 29 14 15

4. RB Leipzig 23 11 7 2 2 28 10 18

5. Borussia Dortmund 21 11 6 3 2 21 17 4

6. Hoffenheim 19 11 6 1 4 23 20 3

7. Eintracht Frankfurt 18 11 4 6 1 17 11 6

8. Freiburg 14 11 4 2 5 14 22 -8

9. B. Mönchengladbach 13 11 3 4 4 23 23 0

10. Augsburg 13 11 3 4 4 20 23 -3

11. Wolfsburg 13 11 4 1 6 15 20 -5

12. Werder Bremen 11 11 3 2 6 18 22 -4

13. Heidenheim 10 11 3 1 7 17 26 -9

14. Bochum 9 11 1 6 4 11 25 -14

15. Darmstadt 8 11 2 2 7 14 32 -18

16. Mainz 7 11 1 4 6 11 24 -13

17. Colônia 6 11 1 3 7 9 23 -14

18. Union Berlin 6 11 2 0 9 11 26 -15

