Um ano depois de separação, Daft Punk volta nas redes sociais

Um ano depois de anunciar sua separação, os músicos franceses do Daft Punk realizaram nesta terça-feira (22) sua volta nas redes sociais.

O retorno começou com uma publicação enigmática no Instagram e no Twitter, que antecedeu a retransmissão na plataforma de streaming Twitch de um show ao vivo de dezembro de 1997 em Los Angeles, onde se apresentou a dupla formada em 1993 por Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo.

De acordo com números compartilhados no Twitter por fãs, o show começou a ser transmitido às 22h22 GMT (19h22 de Brasília), o que desencadeou uma cascata de rumores sobre um possível retorno do conjunto, que se separou em 22 de fevereiro de 2021.

Para marcar a data, os pioneiros do French Touch também lançaram uma edição deluxe do 25º aniversário de seu primeiro álbum, “Homework”, de 1997, que ganhou fama internacional.

Em 22 de fevereiro de 2021, Daft Punk anunciou sua separação com um vídeo enigmático postado nas redes sociais, chamado “Epilogue”, que causou um verdadeiro tsunami no mundo musical.

O vídeo de mais de 8 minutos mostrou os dois membros, em seus tradicionais capacetes de robôs, percorrendo um deserto. Após alguns sinais que lembravam uma renúncia, um dos artistas acionava o sistema de autodestruição do outro, que foi pulverizado.

Desde “Homework”, a dupla era a maior embaixadora do electro francês. Um status fortalecido por outras três obras, sempre sucessos planetários: “Discovery” (2001), “Human after all” (2005) e “Random access memory” (2013), além de performances de palco marcantes.

A ausência de shows por 14 anos foi acompanhada por uma estratégia de silêncio midiático que eles mantiveram desde o início. Até hoje, seus rostos escondidos sob máscaras de robôs não são oficialmente conhecidos.

