Um ano depois, como está a jovem que teve reação alérgica grave após cheirar pimenta

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/02/2024 - 9:00 Para compartilhar:

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, teve uma reação alérgica grave após sentir o cheiro de um pote de pimenta enquanto almoçava na casa do ex-namorado, no dia 17 de fevereiro de 2023, na Vila Jaiara, em Anápolis (GO). Por conta disso, a jovem precisou ser internada duas vezes, e só retornou para casa no dia 13 de fevereiro. Desde quando ocorreu o episódio, ela não enxerga, fala ou anda.

+ Jovem é internada após cheirar pimenta; ‘Não vou desistir dela’, diz mãe

+ Após 83 dias de internação, jovem que teve reação alérgica depois de cheirar pimenta volta para casa

No Crer (Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo), Thais passou 83 dias internada. Antes disso, ela estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Anápolis por conta do agravamento de algumas infecções que provocaram febres altas e diarreia.

Por meio de uma publicação no Instagram, a mãe da trancista, Adriana Medeiros, agradeceu aos profissionais de saúde pelo empenho no atendimento. “Agora é continuar com os cuidados em casa com muito amor e carinho”, completou.

Atualmente a família de Thais aguarda por uma decisão judicial sobre a possibilidade de profissionais da saúde cuidarem dela por meio de home care, cuidado em domicílio. Segundo a família, houve uma determinação judicial para que a assistência fosse disponibilizada, porém a Prefeitura de Goiânia recorreu da decisão e isso impediu que o serviço entrasse em vigor de modo imediato.

Thais Medeiros tem duas filhas: Valentina, de oito anos, e Antonella, de sete. As duas meninas são cuidadas por Adriana, que deixou de trabalhar como cabeleireira para também tomar conta da trancista.

Após uma vaquinha bem sucedida que tinha como objetivo adaptar a casa onde a família mora para as necessidades de Thais, os familiares abriram outra arrecadação online para custear o tratamento da trancista. Eles conseguiram arrecadar R$ 251.298,88 da meta de R$ 315 mil.

Perigos de cheirar pimenta

À ISTOÉ, o médico Ronaldo Vasque cardiologista informou que cheirar pimenta pode ocasionar problemas graves como:

Levar à morte

De acordo com o profissional, cheirar pimenta pode causar diversas consequências sistêmicas, inclusive levar à morte, dependendo da proporção da massa encefálica lesionada.

Atenção ao histórico

O médico alertou que pessoas alérgicas ou com histórico familiar deve procurar um especialista para realizar exames específicos para identificar a que substância possui alergia.

Caso raro

O médico Ronaldo destacou que, de maneira geral, casos como o de Thais são graves e raros.

Cuidado com crianças

As crianças mais novas, de maneira geral, têm mania de levar as coisas à boca. Por isso, de modo geral, é importante tomar cuidado, pois a boca também é uma importante porta de entrada para doenças e alérgenos.





Relembre o caso

O contato de Thais com a pimenta teria sido o estopim para uma crise de asma, que gerou dificuldade na respiração. Devido às baixas taxas de oxigênio, a trancista sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que ocasionou em uma lesão irreversível no cérebro, tornando a reabilitação completa inviável.

No hospital, Thais teve diversas complicações e uma infecção, dentre elas a formação de fungos na região de uma cirurgia para retirada de abcessos. No dia 1 de novembro de 2023, a trancista foi atendida durante 40 minutos por uma equipe de emergência após ter uma crise de broncoespasmo. Na ocasião, ela conseguiu sobreviver por conta da ação dos especialistas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias