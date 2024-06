Um ano da tragédia do submarino Titan: co-fundador da empresa quer explorar buraco oceânico

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2024 - 0:37 Para compartilhar:

O cofundador e ex-CEO da OceanGate, a empresa de exploração de águas profundas cujo submersível implodiu notoriamente num mergulho nos destroços do Titanic no ano passado, está querendo voltar ao fundo do oceano para estudar um buraco “virtualmente inexplorado”.

Guillermo Söhnlein fundou a OceanGate em 2009 com Stockton Rush, que foi um dos cinco mortos durante o mergulho condenado de junho passado.

Este ano, Söhnlein planeja descer num submersível numa expedição cheia de perigos ao “Grande Buraco Azul” nas Bahamas – um dos buracos oceânicos mais profundos do mundo.

Ele será acompanhado pelo cientista Kenny Broad e pelo médico-chefe e ex-astronauta da NASA Scott Parazynski na jornada “em busca de descobertas sem precedentes”.

“Até o momento, o Grande Buraco Azul tem sido praticamente inexplorado”, disse a empresa em seu site . “Aventurando-se em águas desconhecidas, nossa equipe terá que ‘esperar o inesperado’.”

Grande Buraco Azul é uma caverna subaquática de um azul profundo de 202 metros cercada por uma linda praia em uma remota ilha de Bahaman, de acordo com a Blue Marble. Formou-se há cerca de 15 mil anos e, devido à sua extrema profundidade, muito pouco se sabe sobre ele.

O sumidouro, o terceiro mais profundo do mundo, tem formato de “vaso” com uma abertura estreita perto da superfície que leva a uma câmara muito mais larga abaixo.

Alguns cientistas acreditam que pode haver aberturas na câmara que conecta o Buraco Azul ao Oceano Atlântico, o que pode potencialmente “causar correntes e camadas térmicas imprevistas que podem interferir nas operações subaquáticas”, segundo a empresa.

“Há uma certa imprevisibilidade que nossa equipe enfrentará em um novo território.”

Um dos maiores desafios será a pressão no fundo do buraco, que será de quase 30 quilos por polegada quadrada, cerca de 20 vezes mais do que a que existe na superfície. Devido à abertura estreita, a maior parte do buraco fica na escuridão total.

Os moradores acreditam que Grande Buraco Azul é um portal para o inferno. Várias pessoas se afogam lá todo ano. “Esperamos encontrar restos humanos e nos preparar para lidar com essas situações com o devido respeito pelas famílias”, disse a empresa.

Não está claro quando exatamente Söhnlein e sua equipe planejam partir. O mergulho de 200 metros no buraco é muito mais raso do que os destroços do Titanic, que está a mais de 12.500 metros abaixo da superfície do Atlântico Norte.

Em 18 de junho de 2023, o submersível Titan da OceanGate partiu com cinco passageiros a bordo: Rush, 61, o especialista francês do Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77, e os turistas Hamish Harding, 58, o empresário Shahzada Dawood, 48, e seu filho, Suleman Dawood, 19.

Os passageiros pagaram até US$ 250.000 cada para embarcar no submarino, que perdeu a comunicação com o navio de superfície cerca de uma hora e 45 minutos após o início da viagem, pouco antes de chegar ao naufrágio.

Depois de quase cinco dias de buscas, a Guarda Costeira dos EUA anunciou que destroços “consistentes com uma implosão catastrófica do navio” foram encontrados no fundo do oceano, não muito longe do transatlântico de 1912.

Todos os que estavam a bordo foram esmagados até a morte sob a imensa pressão em menos de um segundo.