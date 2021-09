Um ano após ser achada em favela, modelo vive com mãe em dificuldade

A modelo Eloisa Fontes, encontrada desnorteada em uma favela do Rio de Janeiro em outubro de 2020, completou 28 anos na terça-feira (21). A jovem, que já fotografou para as principais grifes da Europa, vive hoje em um sítio com a mãe em condições precárias, em Piranhas (AL). As informações são do jornal Extra.

De acordo com a família dela, a renda do auxílio doença de Luciene, mãe de Eloisa, não é suficiente para arcar com os remédios da filha e as contas básicas da casa. O principal suporte vem do irmão mais novo da modelo, Samoel Fontes.

Em entrevista ao jornal Extra, Eloisa disse que pretende voltar a ser modelo. “Modelar está nas minhas veias. Eu sou uma profissional”.

A jovem passou sete meses internada em uma clínica para dependentes químicos em Maceió (AL). “O que eu quero para minha vida é um futuro brilhante. Porque nasci de novo. E sinto que minha vida acabou de começar”, afirmou

“Depois de sete meses conhecendo pessoas que perderam tudo na vida por causa das drogas, sei que vou viver em recuperação. Eu não tenho nenhuma intenção de manipular ninguém. Sei que não posso (se drogar) e sou dodói”, afirmou ao Extra.

Ainda conforme a modelo, ela quer resgatar o tempo longe da mãe e dos irmãos e readquirir a confiança de Luciene. “Aprendi a dar valor ao que não dava. A internação foi primordial para isso. Também aprendi bastante coisas sobre AA e NA. O que sinto mais falta é da confiança da minha mãe”.

