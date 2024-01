Um ano após atos golpistas, PF tenta prender uma pessoa em nova fase da Lesa Pátria

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/01/2024 - 7:28 Para compartilhar:

No dia em que os atos golpistas do dia 8 de janeiro completam um ano, a Polícia Federal deflagrou a 23ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar pessoas que financiaram e fomentaram os ataques aos Três Poderes, em Brasília (DF).

No total, os agentes estão cumprindo neste segunda-feira, 8, 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal.

Segundo a PF, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões.

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”, diz a PF em nota.

