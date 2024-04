Um ano antes de se apresentar no Brasil, Madonna teve rosto deformado e grave problema de saúde

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 29/04/2024 - 16:36 Para compartilhar:

A cantora Madonna, 65, que na manhã desta segunda-feira, 29, desembarcou em solo brasileiro para se apresentar nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, há um ano enfrentou alguns problemas de saúde.

Em fevereiro do ano passado, ela foi criticada após causar estranhamento do público por aparecer com o rosto inchado no Grammy Awards 2023. Em suas redes sociais, a Rainha do Pop fez um desabafo lamentando as críticas que recebeu.

“Foi uma honra para mim apresentar Kim Petras e Sam Smith no Grammy. Eu queria dar o último prêmio, de Álbum do Ano, mas achei mais apropriado apresentar a primeira mulher trans se apresentando no Grammy – um momento importante para fazer história! E, ainda por cima, ganhou um Grammy!”, começou Madonna.

“Em vez de focarem no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor de artistas como Sam e Kim, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre fotos em close-up minhas, tiradas com uma câmera de lente longa que distorceria a cara de qualquer um! Mais uma vez, sou pega no brilho do preconceito de idade e da misoginia que permeia a sociedade em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar a mulher que passa dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continuar obstinada, trabalhadora e aventureira”. “Nunca me desculpei por nenhuma das escolhas criativas que fiz nem pela minha aparência ou vestido, e não vou começar. Fui degradada pela mídia desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isso é um teste e estou feliz em fazer o pioneirismo para que todas as mulheres depois de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos. Nas palavras de Beyoncé, ‘Você não vai quebrar minha alma’ do hit Break My Soul]. Estou ansiosa por muitos anos de comportamento subversivo, ultrapassando limites, enfrentando o patriarcado e, acima de tudo, aproveitando minha vida. Curvem-se, cadelas! [bow down bitches, do hit Bow Down/I Been On, também de Beyoncé”, finalizou. Na época, a IstoÉ Gente conversou com o cirurgião plástico Dr. Thiago Marra, que analisou o rosto inchado de Madonna. (Leia a matéria na íntegra clicando no link). Já em junho do mesmo ano, a loira foi internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após desenvolver uma infecção bacteriana grave. O anúncio foi feito por seu empresário, Guy Oseary, por meio das redes sociais. “Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana série que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total”, escreveu ele em comunicado no Instagram. Lado espiritual de Madonna A nossa reportagem chegou a procurar o tarólogo e vidente Val Couto, que fez uma previsão sobre a saúde da famosa. Segundo Val Couto, na época, Madonna estava passando por momentos delicados em relação à sua saúde. No entanto, o tarólogo não enxergou um fim de ciclo para ela. “É necessário que a artista esteja atenta a problemas relacionados ao intestino, bem como ao estômago. Porém, há boas notícias: Madonna superará esses problemas de saúde com sucesso”, disse. Val Couto ainda ressaltou a importância de a diva ficar atenta aos sinais que seu corpo enviará. É fundamental que Madonna esteja consciente de qualquer desconforto ou alteração em sua saúde, buscando sempre o cuidado necessário. O tarólogo destaca que, ao estar atenta aos sinais, a cantora poderá lidar de forma adequada com qualquer problema que surgir. Ao finalizar sua previsão, Couto enfatizou que não via um fim de ciclo à vista para Madonna. Isso significa que a diva continuará a brilhar e encantar seu público com sua arte por muito tempo. Sua energia leonina e seu ascendente em Gêmeos são fatores que contribuem para sua força e vitalidade. Vale lembrar que durante seu show na Flórida, em abril deste ano, Madonna revelou ter crise de pânico e claustrofobia. “Às vezes eu acho que não consigo aguentar isso. Então, é sério. Eu era… eu tinha claustrofobia. Eu devo ter sido sufocada em outra vida. Eu tenho ataques de pânico quando entro em um quarto e não consigo abrir a janela. Isso me enlouquece. Então, estou aqui fazendo uma turnê mundial, e continuo parando em hotéis em que não posso abrir as janelas. Eu continuo correndo pelo quarto para não chorar. E isso é verdade”, relatou ela.

Madonna no Brasil

A “The Celebration Tour” será o encerramento da turnê que comemora os 40 anos de carreira da estrela. A previsão do seu espetáculo é de atrair mais de 1,5 milhão de pessoas. A rainha do pop trouxe uma equipe de 200 pessoas e 270 toneladas de equipamentos