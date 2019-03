Ultras da Juve suspendem protestos para partida da Champions

SÃO PAULO, 10 MAR (ANSA) – A torcida organizada da Juventus anunciou neste domingo (10) que irá suspender os protestos contra os altos preços dos ingressos na partida desta terça-feira (12) contra o Atlético de Madrid, em Turim, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em um comunicado, os ultras do clube bianconero informaram que os protestos serão suspensos apenas neste confronto.

“Nós não vamos nos curvar, não seremos vendidos, mas torcemos por amor. Apenas pela camisa! Na terça-feira, coloquem suas vozes para fora”, notificou a torcida organizada da Juve.

Os ultras da Velha Senhora estão em greve há meses por conta do alto preço dos ingressos para as partidas do clube italiano. Os torcedores organizados não estão comemorando os gols marcados pela Juventus e silenciam agressivamente os que arriscam em celebrar.

Também como parte dos protestos, os torcedores ficam em silêncio total nos primeiros 39 minutos de todas as partidas desta temporada. Ontem (9), algumas pichações com insultos a diretoria do clube e ao presidente da Juventus, Andrea Agnelli, apareceram nos arredores do Allianz Stadium, em Turim. Já durante a goleada por 4 a 1 contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano, os ultras bianconeri trocaram insultos com os torcedores comuns que estavam no Juventus Stadium.

Em Turim, a Juventus tentará reverter o placar construído pelo Atlético de Madrid no primeiro jogo para continuar na Liga dos Campeões. Na ocasião, no estádio Wanda Metropolitano, os colchoneros bateram a Velha Senhora por 2 a 0, com gols de Diego Godín e José Giménez.(ANSA)