Ultrapar tem lucro líquido de R$ 891 milhões no 3º trimestre, alta anual de 973,4%

A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 891 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 973,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ficou em R$ 83 milhões. O resultado é decorrente do maior desempenho das operações continuadas, aponta o release de resultados divulgado pela empresa nesta quarta-feira, 8.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 2,001 bilhões, avanço de 139% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado recorrente das operações continuadas totalizou R$ 1,992 bilhão, alta de 123% ante um ano. A Ultrapar aponta que o resultado é decorrente da melhora no indicador em todos os negócios, principalmente na Ipiranga.

A receita líquida da Ultrapar no período ficou em R$ 32.484 bilhões, queda de 18% na comparação anual, decorrente principalmente do menor faturamento da Ipiranga e da Ultragaz na base anual, apontou o balanço.

A companhia apresentou despesa financeira líquida de R$ 301 milhões, uma melhora de R$ 28 milhões quando comparada com o mesmo período de 2022. Segundo a Ultrapar, o desempenho é reflexo principalmente do resultado pontual positivo de R$ 4 milhões de marcação a mercado dos hedges no trimestre encerrado em setembro, comparado ao resultado pontual negativo de R$ 40 milhões em igual intervalo do ano anterior.

A companhia encerrou o período com dívida líquida de R$ 7,082 bilhões ante R$ 8,007 bilhões no segundo trimestre de 2023 e R$ 7,446 bilhões nos três meses imediatamente anteriores. A alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e Ebitda, foi de 1,4 vez, menor ante o apurado nos três meses imediatamente anteriores, em 2,1 vezes e inferior na comparação anual, quando a empresa apurou 1,9 vez no indicador.

A Ultrapar destacou que a alavancagem do terceiro trimestre de 2023 atingiu o menor patamar dos últimos 10 anos. “Reflexo da racionalização do portfólio, e do crescimento de Ebitda das operações continuadas com geração de caixa e consequente redução da dívida líquida”, afirmou a empresa.

