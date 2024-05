Ultrapar tem lucro líquido de R$ 455 milhões no 1º trimestre, alta de 66%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 19:29 Para compartilhar:

A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 455 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 66% em relação ao mesmo período do ano passado. Já na comparação com os três meses finais de 2023, caiu 59%, de acordo com balanço divulgado na noite desta quarta-feira.

O balanço reflete a continuidade de bons resultados operacionais dos principais negócios da Ultrapar, afirma a empresa ao comentar os números. A alta do lucro ante o mesmo período do ano passado reflete a queda das despesas, destaca a companhia.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 1,357 bilhão no primeiro trimestre, avanço de 26% na comparação anual, com destaque para a alta do indicador da Ipiranga. Já o Ebitda ajustado recorrente das operações continuadas totalizou R$ 1,306 bilhão, alta de 28% em ano.

A receita líquida da Ultrapar no período ficou em R$ 30,396 bilhões, queda de 1% na comparação anual, e de 5% na comparação com os três meses finais de 2023, decorrente do menor faturamento da Ultragaz e da Ipiranga, que por sua vez foi atenuado pelo maior faturamento da Ultracargo.

A companhia apresentou despesa financeira líquida de R$ 283 milhões no primeiro trimestre, uma melhora de R$ 29 milhões quando comparada com o mesmo período de 2023. Segundo a Ultrapar, o desempenho é reflexo principalmente do menor saldo médio da dívida líquida e do menor CDI, por causa da queda dos juros, parcialmente compensados pelo resultado pontual negativo de marcação a mercado de hedge (proteção) de R$ 48 milhões no primeiro trimestre

Endividamento

A companhia encerrou o período com dívida líquida de R$ 7,823 bilhões ante R$ 8,259 bilhões do mesmo trimestre de 2023 e R$ 6,121 bilhões do quarto trimestre. O prazo médio para a amortização da dívida bruta estava em 3,5 anos ao final de março, de 3,8 anos ao final de dezembro.

A alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e Ebitda LTM Ajustado (o indicador dos últimos 12 meses), foi de 1,3 vez, pouco acima do patamar de dezembro de 2023, quando estava em 1,1 vez.

Entre os destaques do primeiro trimestre, a Ultrapar cita a conclusão da aquisição de participação acionária na Hidrovias do Brasil, de 17%, totalizando agora 36% de participação na empresa. A compra faz parte da estratégia da empresa de expandir presença em setores expostos ao agronegócio, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte.

Outro destaque foi o recebimento da última parcela da venda da Oxiteno, no montante de US$ 150 milhões (R$ 755 milhões), em 1º de abril.