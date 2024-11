Ultrapar: lucro líquido soma R$ 698 milhões no 3º trimestre, queda anual de 21,6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 20:22 Para compartilhar:

A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 698 milhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 21,6% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado há pouco.

Segundo a companhia, a queda é fruto do menor Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), parcialmente compensado pela menor despesa financeira líquida, devido ao menor Ebitda da Ipiranga.

O Ebitda atingiu R$ 1,537 bilhão no terceiro trimestre, recuo de 23,2% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado recorrente totalizou R$ 1,506 bilhão, queda de 24% em um ano.

A receita líquida da Ultrapar no período ficou em R$ 35,3 bilhões, alta de 8,8% na comparação anual, decorrente do maior faturamento da Ipiranga e da Ultragaz.

A companhia apresentou despesa financeira líquida de R$ 108 milhões no terceiro trimestre, uma melhora de R$ 192 milhões quando comparada com o mesmo período de 2023. Segundo a Ultrapar, isso se deve principalmente do menor CDI e do resultado pontual positivo de R$ 54 milhões da marcação a mercado neste trimestre.

Endividamento

A companhia encerrou o período com dívida líquida de R$ 7,9 bilhões ante R$ 7,1 bilhões do mesmo trimestre de 2023 e R$ 7,7 bilhões do trimestre anterior.

O prazo médio para a amortização da dívida bruta estava em 3,3 anos ao final de setembro, se mantendo estável em relação ao final de junho.

A alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e Ebitda LTM Ajustado (o indicador dos últimos 12 meses), foi de 1,3 vez, pouco abaixo do patamar do fim de setembro de 2023, quando estava em 1,4 vez.