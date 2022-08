Ultrapar: lucro líquido soma R$ 459,9 mi no 2º trimestre

Estadão Conteúdo 03/08/2022 - 19:13 Compartilhe

A Ultrapar registrou um lucro líquido de R$ 459,9 milhões no segundo trimestre, revertendo prejuízo de R$ 18,2 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre, a empresa manteve o resultado estável.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 1,494 bilhão, um avanço de 197% na comparação com o mesmo período de 2021 e alta de 14% % em relação ao primeiro trimestre deste ano.

A receita líquida entre abril e junho cresceu 31% na comparação anual, para R$ 37,4 bilhões. Já em relação ao primeiro trimestre, o indicador teve um aumento de 10%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira.

No relatório de resultados, a companhia informa que “o crescimento do lucro líquido é resultado do maior Ebitda das operações continuadas, do ganho de capital com a venda da Oxiteno neste trimestre e do impairment da Extrafarma registrado no ano passado, atenuados pelo aumento na despesa financeira líquida”.

