Ultrapar: Lucro líquido soma R$ 1,11 bilhão no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 20:22 Para compartilhar:

A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 1,11 bilhão no quarto trimestre de 2023, alta de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, impactado pelo maior lucro operacional nos três principais negócios e da menor despesa financeira líquida, apesar do menor efeito de créditos fiscais extraordinários e de maiores custos e despesas com depreciação e amortização.

No trimestre, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 2,28 bilhões, avanço de 25% na comparação anual. O Ebitda ajustado recorrente, por sua vez, teve uma alta de 122% no período na mesma base de comparação, para R$ 1,66 bilhão.

Já a receita líquida da Ultrapar ficou em R$ 33,42 bilhões no último trimestre do ano passado, uma queda de 7% na comparação anual, decorrente do menor faturamento da Ipiranga e da Ultragaz, atenuado pelo maior faturamento da Ultracargo.

Por outro lado, a despesa financeira líquida da companhia teve uma melhora de R$ 51 milhões ante o mesmo intervalo de 2022, para R$ 170 milhões, reflexo do menor saldo médio da dívida líquida e do menor Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Ao final do trimestre, a dívida líquida consolidada da Ultrapar era de R$ 6,12 bilhões, uma queda de 8,49% na comparação anual. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida por Ebitda ajustado, encerrou o período em 1,1 vez, sendo que no mesmo intervalo de 2022 estava em 1,7 vez.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias