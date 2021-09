Ultrapar anuncia plano de sucessão do conselho de administração

A Ultrapar anunciou nesta quarta-feira, 22, um plano extenso de sucessão do seu conselho de administração. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o atual presidente do colegiado, Pedro Wongtschowski, cujo mandato se encerrará em abril de 2023, será substituído por Marcos Marinho Lutz, atual conselheiro da companhia.

Neste processo de preparação, foi definido que, entre janeiro de 2022 e abril de 2023, Marcos Lutz assumirá a posição de diretor presidente da Ultrapar, para se aprofundar nos diversos negócios do Grupo Ultra. Lutz, que iniciou sua carreira no Grupo Ultra em 1994 como trainee e permaneceu até 2003, tendo chegado à posição de presidente da Ultracargo, possui experiência em posições de liderança em negócios de energia e infraestrutura, tendo sido CEO da Cosan S.A. de 2009 a 2020.

O conselho definiu, também, a eleição de Frederico Fleury Pinheiro Curado, atual diretor presidente, para a vice-presidência do conselho de administração da Ultrapar, posição que assumirá em janeiro de 2022, “encerrando um ciclo de redirecionamento estratégico, revisão de portfólio e renovação das lideranças do Grupo Ultra iniciado em 2017”. Frederico Curado sucederá a Lúcio de Castro Andrade Filho, que se aposentará ao final de 2021, após 45 anos.

“O Grupo Ultra, com um processo planejado de sucessão e renovação de suas lideranças em preparação para um novo ciclo de crescimento, assegura a continuidade de sua estratégia de foco nos setores de energia e infraestrutura, com ênfase crescente na transição da matriz energética, além do contínuo aperfeiçoamento de seus processos de governança corporativa”, disse a empresa no documento.

Também em fato relevante, a Ultrapar comunicou que o conselho de administração da companhia aprovou hoje outros dois importantes movimentos organizacionais: a eleição de Leonardo Remião Linden como novo presidente da Ipiranga e a eleição de Marcelo Pereira Malta de Araújo para a diretoria executiva Corporativa e de Participações na holding Ultrapar. Ambas serão efetivadas em outubro de 2021.

Segundo o documento, Marcelo Araújo integrou-se ao Grupo Ultra há três anos como presidente da Ipiranga “e detém reconhecida liderança institucional no setor downstream de óleo e gás no Brasil”. Na nova posição, terá a responsabilidade das áreas de Sustentabilidade, Relações Institucionais, Comunicação, Jurídico Corporativo, Compliance, Riscos e Auditoria Interna do Grupo Ultra.

Leonardo Linden integrou-se ao Grupo Ultra há cinco anos para estruturar e liderar a Iconic, joint venture entre Ipiranga e Chevron no setor de lubrificantes iniciada no final de 2017, e conduziu desde então o crescimento do negócio, “tendo quintuplicado o Ebitda recorrente entre 2018 e 2020. Em abril de 2021 passou a ocupar a Vice-Presidência Comercial da Ipiranga, como parte de um processo planejado de sucessão da presidência da Ipiranga.

“Executivo com longa carreira no setor de combustíveis no Brasil e nos Estados Unidos, com passagens pelas empresas Exxon Mobil, Cosan e Raízen, Linden terá como prioridade a execução do plano de melhoria da rentabilidade e crescimento da Ipiranga”, disse a Ultrapar.

A companhia informou, ainda, no contexto do processo de sucessão na Ipiranga, que John Shojiro Suzuki, atual Diretor de Planejamento e Controle, deixará a empresa e será sucedido por Cristiane Silva Leite, uma das principais executivas do Grupo Ultra, com sólida experiência financeira construída na holding Ultrapar, Oxiteno e Ultracargo. Cristiane, que atualmente é Diretora de Riscos, Compliance e Auditoria Interna da Ultrapar, será sucedida por Fernanda Teves de Souza, atual gerente de Compliance da companhia.

