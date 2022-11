Ultrapar adquire NEOgás por meio da subsidiária Ultragaz por R$ 165 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2022 - 18:31 Compartilhe

Por meio da subsidiária Ultragaz, a Ultrapar assinou contrato para a aquisição da totalidade das ações da NEOgás. O valor total da empresa (enterprise value) é de R$ 165 milhões, sujeito a ajustes usuais de capital de giro e dívida líquida. A operação depende ainda da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A aquisição marca a entrada da Ultragaz no segmento de distribuição de gás natural comprimido, segundo o comunicado divulgado ao mercado.

A NEOgás, fundada em 2000, foi pioneira no transporte de gás natural comprimido (GNC) no Brasil. Atualmente, é líder de mercado, atuando nos segmentos industrial, veicular e de projetos estruturantes em parceria com distribuidoras de gás natural.

A companhia, que distribuiu mais de 100 milhões de m³ em 2021, possui 6 bases de compressão nas regiões Sul e Sudeste e 149 semi-reboques para distribuição de GNC.

“Esta transação reforça a estratégia da Ultragaz de ampliar a oferta de soluções energéticas para seus clientes industriais, utilizando de sua capilaridade, força comercial e marca Ultragaz”, diz a empresa.

